EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM tarih bilgisini geçti mi?

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EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor? On binlerce kişi bu soruya cevap arıyor. Engelli memur adayları ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ederken "EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

Hükümetten ve ÖSYM'den 5 Ağsutos 2026 Çarşamba günü de EKPSS tercihleri ile ilgili bir duyuru gelmedi. Beklentiler ağustos ayının ortalarından işlemlerin başlayacağı yönünde...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.