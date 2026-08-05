LGS 2026 TABAN PUANLARI... Lise boş kontenjanlar ve taban puanları belli oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 LGS tercih sonuçları MEB tarafından erişime açıldı. Sonuçlarla birlikte yüz binler büyük bir sevinç yaşarken bazı öğrenciler ise istediği liseye yerleşemedi. Şimdi bu öğrenciler boş kontenjanları öğrenip nakil başvurusunda bulunacak. Milli Eğitim Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının ardından taban puanlarını ve boş kontenjanları erişime açtı.

MEB LGS BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS 1. nakil başvuruları bugün başlayacak ve 7 Ağustos'ta sona erecek. Nakil sonuçları ise 10 Ağustos'ta ilan edilecek.

E-DEVLETTEN NAKİL BAŞVURUSU AŞAMALARI

1. https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır. Link için tıklayınız

2. Önünüze velisi olduğunuz öğrenciler listelenir.

3. Nakil yapmak istediğiniz öğrenci seçilir ve "Veli Nakil Sistemine Bağlan" seçeneğine tıklanır.

4. Önünüze çıkan seçeneklerden "Evet" seçeneğine tıklanır.

5. Nakil Nedeni - "Veli İsteği" seçilir.

6. Nakil Gideceği Tür - Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi vb. hangi tür okula gidecekse o tür seçilir.

7. Nakil başvurusu yapmak istediğiniz İl ve İlçe Seçilir.

8. Nakil başvurusu yapmak istediğiniz okulu "Başvuru okul" kısmından seçilir.

9.Nakil Gidebilir seçeneği işaretlenir. (Küçük kutu içine tik atılır.)

10. "Başvuruyu Kaydet" seçeneğine tıklanır. Başvurunuz gerçekleştiğine dair sayfada uyarı göreceksiniz.

* Tercih edilen okul "Kayıt Alanında" değilse öğrencinin puanı yüksek olsa bile yerleşemeyebilir.

NOT: Başvuru yaptıktan sonra e-okul öğrenci Veli Bilgilendirme sistemine girip öğrenci "NAKİL durumunda" öğrencinin talep ettiği okulda kaçıncı sırada olduğunu görebilirsiniz.