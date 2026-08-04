Rafet Dalkıran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı kim oldu?

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Muharip Hava Kuvveti Komutanı Rafet Dalkıran, Hava Kuvvetleri Komutanı oldu. Bu gelişme ile birlikte "Rafet Dalkıran kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu yoğun şekilde gelmeye başladı.

Rafet Dalkıran kimdir?

Rafet Dalkıran, 16 Nisan 1966 doğumlu Türk askerdir. Hava Harp Okulundan 1988 yılında mezun olan Dalkıran, ardından Hava Harp Akademisini tamamlayarak kurmay subay oldu.

Askerî kariyerinde çeşitli kritik görevlerde bulunan Dalkıran, 2008 yılında hava pilot kurmay albay rütbesine yükseldi. 2015'te tuğgeneral olan Dalkıran; Genelkurmay İstihbarat Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, 5. Ana Jet Üssü Komutanlığı ve Hava Harp Okulu Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2018 yılında tümgeneral rütbesine terfi eden Dalkıran, 2. Ana Jet Üssü Komutanı olarak görev yaptı. 2021'de korgeneral rütbesine yükselmesinin ardından Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Türk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2025 yılında orgeneral rütbesine terfi eden Rafet Dalkıran, aynı yıl Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine atandı.