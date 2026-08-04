Bungalov ve bağ evleri için yeni dönem: Arazi şartı değişti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Yönetmeliği'nde revizyona gidildi. Düzenleme kapsamında, tarım arazilerinde yapılabilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.

Böylece daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen söz konusu yapılar, yeni düzenlemeyle 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek.

Eski başvurular eski kurallara göre değerlendirilecek

Yönetmelikte yer alan geçici hükümle, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvurularının, yürürlükten kaldırılan önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı hüküm altına alındı.

30 metrekarelik yapı izni korunuyor

4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren önceki düzenlemede, en az 5 hektarlık özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde taban alanı 30 metrekareyi geçmeyen bağ evi niteliğindeki yapıların inşasına izin veriliyordu.

Yeni yönetmelikle yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirilirken, tarımsal amaçlı yapıların diğer şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme, 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.