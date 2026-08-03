700 liralık alacak hayatını değiştirdi! IBAN verdi, 16 yıllık işini kaybetti

Adana'da yaşayan protez bacaklı Tarkan Torun, kuşçu kahvesinde tanıştığı bir kişiye sattığı güvercin ve çeşitli malzemelerin karşılığında 700 lira alacaklı kaldı. İddiaya göre borçlu kişi, hesabı olmadığı gerekçesiyle kendisine para gönderilebilmesi için Torun'dan IBAN'ını istedi. Alacağını tahsil etmek isteyen Torun da banka hesap numarasını paylaştı.

Hesabına gelen paraların dolandırıcılık geliri olduğu ortaya çıktı

Torun, hesabına gelen paradan 700 liralık alacağını aldıktan sonra kalan tutarı karşı tarafa teslim etti. Aynı yöntemle hesabına iki kez daha para gönderilmesi üzerine durumdan şüphelendiğini ve hesabının kullanılmaması konusunda uyarıda bulunduğunu anlattı. Daha sonra bu paraların, kendisini "komutan" olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran kişinin topladığı paralar olduğu ortaya çıktı.

5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası aldı

Açılan davada Torun hakkında verilen ceza, istinaf sürecinin ardından 5 yıl 2 ay 15 gün hapis olarak kesinleşti. Cezaevine gönderilen Torun, bu nedenle 16 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı hastanedeki görevinden çıkarıldı. Yaklaşık dört ay cezaevinde kalan Torun daha sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

"İyi niyetimin kurbanı oldum" diyerek yeniden yargılama istedi

Yaşadıklarının kendisini maddi ve manevi olarak yıprattığını söyleyen Tarkan Torun, yeniden yargılanmak için mahkemeye başvurduğunu belirtti. Hesabı üzerinden toplam 3 bin, bin ve bin 500 liralık işlemler yapıldığını, mağdurların büyük bölümünün zararının giderildiğini ifade eden Torun, "700 lira için işimden oldum. Ben işime geri dönmek istiyorum" sözleriyle yaşadığı mağduriyeti anlattı.