Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Erdal Beşikcioğlu tutuklandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 30 Temmuz'da Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 42'si belediye personeli, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda Belediye Başkanı Beşikcioğlu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları ile çeşitli müdürlüklerde görev yapan yöneticiler, belediye iştiraki Etimkent AŞ'nin yöneticileri, belediye meclis üyeleri, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediyeyle iş yaptığı değerlendirilen şirket temsilcileri de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında belediye binasında, şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Beşikcioğlu, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü.

Savcılık ifadelerinin ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 şüpheli tutuklama talebiyle, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tedavi altında bulunan bir şüphelinin işlemlerinin ise daha sonra tamamlanacağı bildirildi.

Sulh ceza hakimliği, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.