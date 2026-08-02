Sağlık Bakanlığı açıkladı: Bu şehrin sahillerinde su kalitesi "mükemmel"

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İstanbul'a üç saat uzaklıktaki Saros Körfezi, Sağlık Bakanlığı'nın analizlerine göre su kalitesiyle en temiz denizlerden biri oldu.

Su kalitesi "mükemmel" çıktı

Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında yayımladığı son verilere göre, Edirne'de denize girilebilen tüm plajlarda su kalitesi en yüksek seviye olan "mükemmel" olarak ölçüldü.

Su kalitesi düzenli olarak ölçülüyor

Yüzme sezonu boyunca belirlenen noktalardan düzenli alınan su numuneleri, escherichia coli ve intestinal enterokok bakterileri başta olmak üzere çeşitli mikrobiyolojik kriterler açısından incelenerek "mükemmel", "iyi", "yeterli" ve "zayıf" şeklinde sınıflandırılıyor.

Saros'un en büyük avantajı

Edirne Turizm Derneği Genel Sekreteri Ali Karapire, Saros Körfezi'nin dünyada kendi kendini yenileyebilen ender denizlerden biri olduğunu söyledi.

Karapire, denizin dip ve yüzey akıntılarının sürekli yer değiştirmesi sayesinde doğal olarak temiz kaldığını, bölgede ağır sanayinin bulunmamasının da bu yapıyı koruduğunu belirtti.

Yaklaşık 75 kilometrelik kıyı şeridine sahip Saros Körfezi'nin 970 farklı canlı türüne ev sahipliği yaptığını ifade eden Karapire, dalış turizmi, plajları ve su altı müzesiyle bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Sürdürülebilir turizm vurgusu

Karapire, tüm yüzme alanlarının "mükemmel" su kalitesine sahip olmasının Saros'un doğal zenginliğini doğruladığını belirterek, bölgenin büyük otel zincirleri yerine butik oteller, pansiyonlar ve kamp alanlarıyla öne çıktığını söyledi.

Doğal yapının korunacağı sürdürülebilir yatırımlarla ziyaretçi sayısının artırılabileceğini ifade eden Karapire, Saros Körfezi'nin yalnızca yaz aylarında değil; dalış, gastronomi, doğa ve kültür turizmiyle yılın her döneminde ilgi görebilecek önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.