ALES sınav saati... 2026-ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2026-ALES/2 sınavı 2 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bu sınava hazırlananlar 150 dakika boyunca oturumda ter dökecek. Sınav öncesi aramalar hızlandı. Bir aksilik yaşamak istemeyenler "2026-ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak" sorusunu yöneltiyor.
Akademik kariyer, yüksek lisans başvurusu, doktora başvurusu, araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yapmak için on binler her yıl belirli dönemlerde ALES sınavına giriyor. 2 Ağustos'ta ALES'in ikincisi düzenlenecek. Peki, 2026-ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM'nin takvimine göre 2026-ALES/2 sonuçları ise 21 Ağustos'ta erişime açılacak.