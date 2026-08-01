ALES sınav saati... 2026-ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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Akademik kariyer, yüksek lisans başvurusu, doktora başvurusu, araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yapmak için on binler her yıl belirli dönemlerde ALES sınavına giriyor. 2 Ağustos'ta ALES'in ikincisi düzenlenecek. Peki, 2026-ALES/2 sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ALES ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ALES/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM'nin takvimine göre 2026-ALES/2 sonuçları ise 21 Ağustos'ta erişime açılacak.