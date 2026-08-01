Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? En düşük emekli maaş farkı takvimi belli oldu mu?

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En düşük emekli maaşına 17,76 oranında zam geldi. Yeni maaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görüşmelerin ardından Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi yüz binler maaş farkını bekliyor. Peki maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaş farkı için hükümetten bir takvim yayımlanmadı. 3 bin 552 TL'lik farkların hafta içi hesaplara yatması bekleniyor.

4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

BAĞKUR (4B) emekli maaş ödeme tarihleri...

Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.