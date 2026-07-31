TürkNet'teki kesinti sona erdi! TürknNet'ten açıklama geldi
TürkNet kullanıcıları birkaç saat boyunca internete erişemedi. Kullanıcılar sosyal medyadan mağdur olduklarını belirtirken firmadan açıklama geldi. İşte detaylar...
TürkNet kullanıcıları bugün internet sorunu yaşadı. TürkNet teknik ekibi çalışmlarını gün boyu sürdürürken sorun giderildi.
Firmadan yapılan açıklamada "Değerli kullanıcılarımız,
Bugün internet erişiminde yaşanan kesinti, internet trafiğini yönlendiren sistemlerimizde meydana gelen beklenmedik bir durumdan kaynaklanmıştır. Teknik ekiplerimizin müdahalesiyle internet erişimi kademeli olarak yeniden sağlanmıştır.
Yaşanan durum nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtir, anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.