Son dakika: Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
Son dakika haberine göre, Gazeteci Cem Küçük "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj" suçlarından gözaltına alındı.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltına alındı.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında Küçük hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Cem Küçük bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Küçük'ün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA