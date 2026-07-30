Hürmüz faturası büyüdü, Katar ABD’den 33 LNG kargosu aldı

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Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçıları arasında yer alan Katar, bu kez alıcı olarak piyasaya indi. QatarEnergy, Hürmüz Boğazı’nda artan güvenlik riski ve sevkiyat aksamaları nedeniyle ABD’den 33 spot LNG kargosu satın aldı.

Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki alım, enerji piyasasında yalnızca arz güvenliği değil, teslimat esnekliğinin de yeniden fiyatlandığını gösterdi. Katar’ın kendi ihracat akışı baskı altına girerken ABD kargolarının devreye alınması, Asya’daki alıcıların sözleşme güvenliği açısından yeni bir denge arayışına girdiğine işaret etti.

Geçen yılın sekiz katına çıktı

QatarEnergy’nin ABD’den aldığı spot LNG kargosu sayısı geçen yılki dört sevkiyata göre sekiz kattan fazla arttı. Son alımlarla birlikte toplam 33 kargo devreye alınmış oldu.

Bu kargoların 28’i alıcılara ulaştı, beşi ise sevkiyat sürecinde bulunuyor. Böylece Katar, kendi üretim gücüne rağmen kısa vadeli teslimat yükümlülüklerini karşılamak için dış kaynağa yönelmiş oldu.

Piyasa açısından dikkat çeken nokta, alımın büyüklüğü kadar zamanlaması oldu. Katar normal koşullarda Asya’ya LNG tedarik eden başlıca oyunculardan biri konumundayken, bu kez müşterilerini korumak için ABD gazını devreye soktu.

Asya’daki müşteriler öncelik oldu

Alımların temel amacı, Hürmüz hattındaki aksama nedeniyle riske giren teslimat takvimini telafi etmek oldu. Katar, özellikle uzun vadeli sözleşmelerle bağlı olduğu Asyalı müşterilere karşı yükümlülüklerini aksatmamak için spot piyasadan hızla gaz topladı.

Bu tablo, LNG piyasasında üretici olmanın tek başına yeterli olmadığını bir kez daha gösterdi. Yükleme takvimi, gemi güvenliği, sigorta maliyeti ve rota riski, fiziksel arz kadar belirleyici hale geldi.

Asya pazarı küresel LNG ticaretinin en kritik talep merkezi olmaya devam ederken, tedarikte yaşanan her gecikme fiyatlara ve navlun hesaplarına doğrudan yansıyor. Katar’ın ABD kargolarına yönelmesi, alıcıların kesintisiz teslimatı fiyat avantajının önüne koyduğunu ortaya koydu.

ABD LNG’si denge kaynağına dönüştü

Son gelişme, ABD’nin küresel LNG ticaretindeki “denge tedarikçisi” rolünü daha da güçlendirdi. Körfez çıkışında aksama yaşandığında devreye giren Amerikan spot kargoları, özellikle kısa vadeli açıkların kapatılmasında öne çıktı. Özetle yaşanan aksama ABD'nin pahalı LNG'si için yeni pazarlar yarattı.

ABD’den yapılan alımlar yalnızca Katar’ın teslimat zincirini desteklemedi; aynı zamanda küresel gaz ticaretinde yeni rota esnekliğinin nasıl kurulacağını da gösterdi. Bu esneklik, spot kargo bulabilen şirketler için avantaj yaratırken, uzun teslim süresine bağlı kalan alıcıları daha kırılgan hale getirebilir.

Küresel LNG akışında son yıllarda öne çıkan en önemli başlıklardan biri, üretim merkezinden çok lojistik güvenliğin belirleyici hale gelmesi oldu. Katar örneği, büyük üreticilerin bile jeopolitik baskı altında dış tedarike ihtiyaç duyabileceğini ortaya koydu.

Hürmüz riski gaz piyasasını yeniden yazıyor

Hürmüz Boğazı, dünya LNG ticaretinin beşte birinden fazlasının geçtiği stratejik bir hat konumunda bulunuyor. Bu koridorda yaşanan her aksama, yalnızca petrolü değil doğal gaz ticaretini de anında etkiliyor.

Boğazdaki riskin sürmesi halinde LNG’de navlun maliyetleri, sigorta primleri ve teslim süreleri üzerindeki baskının devam etmesi bekleniyor. Bu durum, spot piyasada ABD, Afrika ve Avustralya çıkışlı kargolara ilgiyi artırabilir.

Önümüzdeki dönemde Katar’ın ilave spot alıma gidip gitmeyeceği, Hürmüz hattındaki güvenlik görünümü ve Asya’daki alıcıların yeni sözleşme talepleri izlenecek. LNG piyasasında fiyat kadar teslimat güvenliğinin de ön plana çıktığı yeni bir dönem başladı.