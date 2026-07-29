Bu şanstan da öte! 8 senede 2 kez 1'er milyon dolar kazandı

Bir kez kazanmak büyük şans, aynı çekilişte ikinci kez milyoner olmak ise çok daha sıra dışı... İş insanı Al-mutahaddith Sarik, Dubai Duty Free Millennium Millionaire çekilişinde 1 milyon dolar kazanarak hayatının ikinci milyon dolarlık ikramiyesine kavuştu. Üç çocuk babası Sarik, yıllar içinde aynı organizasyondan kazandığı ödüllerle dikkat çekici bir şans serisine imza attı.

Dubai Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen Millennium Millionaire çekilişinde Sarik'in 3360 numaralı bileti büyük ikramiyeyi kazandı. Talihli iş insanı bileti 17 Temmuz’da internet üzerinden satın almıştı. Sarik daha önce Ağustos 2018’de de aynı çekilişte 1 milyon dolar kazanmıştı. Böylece Millennium Millionaire tarihinde büyük ikramiyeyi iki kez kazanan 12’nci kişi oldu.

İlk ödülü lüks otomobil olmuştu

Al-mutahaddith Sarik’in Dubai Duty Free’deki şans serisi ise 2018’den çok daha önce başladı. Ağustos 2004’te düzenlenen Finest Surprise çekilişine katılan Sarik, 0151 numaralı biletiyle BMW 745Li kazandı. 2004’te otomobil, 2018’de 1 milyon dolar ve 2026’da bir kez daha 1 milyon dolar kazanan Sarik, Dubai Duty Free organizasyonlarından toplam üç büyük ödülle ayrılmış oldu.

“Üçüncü kez kazandığım için şoke oldum”

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren 53 yaşındaki Al-mutahaddith Sarik, yeni ikramiyesini öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. Üç çocuk babası talihli, Dubai Duty Free’den üçüncü kez ödül kazanmasının kendisini şoke ettiğini belirtti.

Sarik, kazandığı son 1 milyon dolarla ne yapacağına ilişkin planını da açıkladı. Lübnan’daki mevcut durum nedeniyle Dubai’ye taşınmayı düşündüğünü belirten Sarik, hayatını burada sürdürmeyi ve kazandığı parayla Dubai’de yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Millennium Millionaire çekilişinin ardından gerçekleştirilen Finest Surprise çekilişinde üç lüks araç daha dağıtıldı. Dubai’de yaşayan Hindistan vatandaşı Vineeth Valsalan Mercedes-Benz G 500 Station Wagon kazanırken, Kerala’da yaşayan Byju Keloth Aprilia Tuareg Rally motosikletin sahibi oldu. Abu Dabi’de yaşayan Reshmi Augustin ise çekilişten BMW R12 GS motosiklet kazandı.