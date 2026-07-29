Fed öncesi tansiyon yükseldi: Piyasaların korktuğu senaryo masada

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Fed'in iki gün süren toplantısının ardından politika faizini sabit bırakması beklenirken yüksek enflasyonun kalıcı hale gelebileceğine yönelik endişeler sürpriz faiz artışı ihtimalini de gündemde tutuyor.

Fed yetkilileri, bu yıl gümrük vergileri ve İran savaşı kaynaklı fiyat baskılarının geçici olacağını düşünerek faizleri değiştirmedi. Ancak çekirdek enflasyondaki düşüşün durması ve fiyat baskılarının beklendiği kadar hızlı gerilememesi, daha sıkı para politikası tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Gözler Kevin Warsh'ın vereceği mesajlarda

Piyasaların odağında Fed Başkanı Kevin Warsh bulunuyor. Warsh, önceki Fed başkanlarından farklı olarak faiz patikasına ilişkin önceden yönlendirme yapmıyor. Enflasyonu düşürme konusunda kararlı olduğunu vurgulasa da faiz artırımı ihtimaline ilişkin net bir sinyal vermedi.

Santander US Capital Markets Baş ABD Ekonomisti Stephen Stanley, temmuz toplantısında faizin sabit tutulmasını beklediğini ancak faiz artışının da göz ardı edilemeyecek bir ihtimal olduğunu söyledi.

Asıl sinyal karar metninde aranacak

Bu toplantıda Fed, ekonomik projeksiyonlarını ve faiz tahminlerini yayımlamayacak. Bu nedenle yatırımcılar, karar metni ile Warsh'ın basın toplantısından çıkacak mesajlara odaklanacak.

Fed'in faizi sabit bırakması halinde piyasalar, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin faiz artışına ne kadar yaklaştığını anlamaya çalışacak.

Fed içinde görüş ayrılığı büyüyor

Monetary Policy Analytics Ekonomisti Derek Tang'a göre faiz artırımı, Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlı olduğu mesajını güçlendirebilir. Buna karşılık faizlerin sabit tutulması ise yeni Fed Başkanı'nın sözleri ile uygulamaları arasında fark olduğu yönünde eleştirilere yol açabilir.

Öte yandan haziran ayında enflasyonun beklentilerin altında kalması, faiz artışının ertelenmesini destekleyen en önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor.

Enflasyona ilişkin kaygılar nedeniyle Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ile Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack başta olmak üzere bazı Fed yetkililerinin karara muhalefet şerhi düşebileceği de değerlendiriliyor.