Zamlar peş peşe geldi... Sessizce kabaran faturaların sebebi yapay zeka çıktı

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Yapay zekaya yönelik küresel yatırımlar hız kesmeden devam ederken, dönüşümün faturası giderek ağırlaşıyor. Ekonomistler, yapay zekanın uzun vadede verimlilik artışı sağlayacağını kabul etse de kısa vadede enerji, teknoloji ve inşaat gibi sektörlerde enflasyonist baskının devam edeceğini öngörüyor.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi'ye göre yapay zeka kaynaklı fiyat artışları, ABD'de hanelerin aynı mal ve hizmetleri satın alabilmek için geçen yıla göre 375 dolardan fazla ek harcama yapmasına neden oldu. Şimdilik yapay zekanın genel enflasyona katkısının sınırlı olduğu belirtilse de, bu etkinin zamanla daha fazla sektöre yayılacağı değerlendiriliyor.

Elektrik talebi rekor seviyeye çıktı

En büyük etki enerji tarafında hissedilirken veri merkezlerinin yüksek elektrik tüketimi, mevcut üretim kapasitesi üzerinde baskı oluşturarak elektrik fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Veri merkezlerinin elektrik arzından daha hızlı büyümesi de konutların enerji maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu faturalara zam olarak yansıyor.

Bilgisayar ve elektronik ürünler pahalanıyor

Veri merkezlerinin bellek çiplerine yönelik yoğun talebi de yarı iletken üreticilerinin kapasitesini bu alana kaydırmasına yol açtı. Bunun sonucunda tüketici elektroniğinde kullanılan çiplerin maliyetleri yükselirken, artış bilgisayarlar, akıllı telefonlar, oyun konsolları ve diğer elektronik cihazların fiyatlarına da yansımaya başladı. Apple, Microsoft ve Sony son dönemde bazı ürünlerinde fiyat artışına giderken, bunda yapay zeka yatırımlarının artırdığı bileşen maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Yazılım abonelikleri de zamlandı

Yapay zeka yazılım fiyatlarını da etkilerken Microsoft, Copilot yapay zeka özelliklerini Office paketine eklemesinin ardından kişisel abonelik ücretlerinde yaklaşık yüzde 43, aile paketlerinde ise yüzde 30 fiyat artışı yaptı.

Veri merkezlerinin inşası için artan iş gücü ve hammadde talebi de inşaat sektöründeki ücretleri yükseltirken bunun da konut maliyetleri üzerinde ek baskı oluşturması ve konut fiyatlarının zamlanması bekleniyor.