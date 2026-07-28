54 yıllık restoran zinciri tarih oluyor: Tüm şubelerini kapatma kararı aldı

Dünya genelinde restoran sektörünün büyümesi beklenirken, birçok köklü marka artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle küçülme kararı alıyor.

Bu zincire son eklenen isim ise Birleşik Krallık merkezli Beefeater oldu. İlk restoranını 1974 yılında Londra'nın Enfield bölgesinde açan ve yıllarca uygun fiyatlı biftek, hamburger ile fish and chips menüsüyle hizmet veren marka, faaliyetlerine son verme kararı aldı.

106 restoran kapanacak

Beefeater'ın sahibi Whitbread, yeniden yapılanma planı kapsamında Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren kalan 106 restoranın tamamının 10 Eylül 2026 tarihinde kapatılacağını açıkladı.

Şirket, yılın başında duyurduğu dönüşüm planıyla yıllık maliyetlerini 250 milyon sterlin azaltmayı hedeflediğini açıklamıştı.

Restoranlar farklı amaçlarla kullanılacak

Whitbread'in planına göre bazı restoranlar Premier Inn otellerine ek oda olarak dönüştürülecek. Bazı şubeler markasız otel restoranı olarak hizmet vermeye devam ederken, bazı mülkler ise satılacak. Şirket bu satışlardan yaklaşık 1,5 milyar sterlin kaynak elde etmeyi hedefliyor.

Ayrıca Beefeater'ın sadakat programı da 31 Ağustos 2026 itibarıyla sonlandırılacak.

Binlerce çalışan etkilenecek

Beefeater bünyesinde yaklaşık 3 bin 800 kişinin görev yaptığı belirtilirken, Whitbread çalışanların önemli bir bölümünü grup bünyesindeki diğer işletmelere kaydırmayı planlıyor. Buna karşın şirket, kapsamlı kapanışlar nedeniyle çok sayıda kişinin işini kaybedeceğini de kabul etti.

Şirket açıklamasında, etkilenen çalışanların mümkün olduğunca farklı pozisyonlarda değerlendirileceği belirtilirken, her yıl yaklaşık 15 bin kişilik işe alım gerçekleştiren şirketin yeniden istihdam konusunda öncelik tanıyacağı ifade edildi.

Bir dönemin simge markalarından biriydi

Yaklaşık yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren Beefeater, özellikle aile yemekleri ve özel gün kutlamalarıyla birçok İngiliz için nostaljik bir marka olarak öne çıkıyordu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da kullanıcılar, çocukluk ve aile anılarının önemli bir parçası olan restoran zincirinin kapanacak olmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi.