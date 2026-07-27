Üretici doğrudan satışa geçti: Fındıkta 2026'nın ilk fiyatı belli oldu!

Giresun'da fındık hasadı öncesi üreticiler topladıkları taze fındığı yol kenarındaki tezgahlarda satışa sunmaya başladı.

Yol kenarındaki tezgahlar, hem yerli ve yabancı turistlerden hem de şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlardan ilgi görüyor. Geçen yıl 100-150 TL arasında satılan yeşil kabuklu fındık, bu sezon kilogramı 200 TL'den, kurutulmuş kabuklu fındık ise 350 TL'den alıcı buluyor.

"Fiyatı biz belirliyoruz"

Yaklaşık üç yıldır kendi ürettiği fındığı kendi belirlediği fiyatla doğrudan tüketiciye sattığını söyleyen üretici Enver Dikmen, "Yıllık yaklaşık 150-200 kilogram fındığımı bu şekilde doğrudan tüketiciye satıyorum. Fındığımı tüccara vermek ya da açıklanacak alım fiyatını beklemek yerine kendi belirlediğim fiyatla tüketiciye ulaştırıyorum. Böylece ürünümüzü makul bir fiyatla değerlendiriyoruz" dedi.

Taze fındığa yoğun ilgi

Karadeniz Sahil Yolu'nda satışa sunulan taze fındığa özellikle İç Anadolu Bölgesi'ne seyahat edenler ile yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini belirten Dikmen, "Geçen yıl yeşil kabuklu fındığın kilogramını 100-150 TL arasında satarken, bu sezon ise 200 TL'den satışa sunuyoruz. Kurutulmuş kabuklu fındığın kilogram fiyatı ise 350 TL'den satıyoruz. Vatandaşlar fındığı görerek alıyor. Bekletilmiş ürün değil, dalından yeni toplanmış taze fındık satıyoruz. Bu da ilgi görüyor" diye konuştu.