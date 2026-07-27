Çin domatesi tartışma yarattı: Etiket başka, içerik başka

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avustralya'da yayımlanan bir araştırma, gıda sektöründe yeni bir tartışma yarattı. Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) haberine göre, büyük market zincirleri ve gıda markalarının Avustralya veya İtalya menşeli olarak sattığı domates ürünleri Çin kaynaklı çıktı.

Araştırma kapsamında 39 markaya ait 221 domates ürünü incelenirken sonuçların yüzde 98'in üzerinde doğruluk oranına sahip olduğu açıklandı.

Avustralya veya İtalya menşeli çok sayıda domates ürünü doğrulama testlerinden geçemezken, Çin'den geldiği belirlenen ürünlerin yarısının Sincan bölgesinden temin edildiği öne sürüldü. Sincan'dan gelen domates ürünleri, zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle ABD tarafından 2021 yılında ithalat yasağı kapsamına alınmıştı.

İddialarda, Coles'un İtalyan domates salçası, Aldi'nin Remano markalı salçası ve Leggo's markasına ait bazı ürünler de yer aldı.

Şirketlerden peş peşe açıklama

İddiaları kabul etmeten Aldi, tedarikçilerden ürünlerin hem hammaddesinin hem de üretim sürecinin Avustralya ve İtalya'dan geldiğini gösteren izlenebilirlik belgeleri talep ettiklerini açıkladı. Coles ise söz konusu ürünlerde Çin menşeli domates kullanıldığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti. Leggo's markasının sahibi Simplot da araştırmanın bulgularını kabul etmedi.

Etiketleme kuralları yeniden gündemde

Bulguların ardından gıda ürünlerinde menşe bilgisinin doğruluğu ve etiketleme kuralları da yeniden tartışma konusu oldu. Öte yandan araştırmada, doğrulama testlerini başarıyla geçen yerel markalar arasında Mutti ile Woolworths'ün domates ürünlerinin de bulunduğu belirtildi.