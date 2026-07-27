3D prototipten çıktı, 169 milyar dolarlık pazar oluyor

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Dünya genelinde tedarik zinciri krizleri, jeopoli­tik riskler ve esnek üre­tim ihtiyacı, sanayide eklemeli imalat (3D) teknolojilerini, üre­timin merkezine taşıyor. Niş bir alan olmaktan çıkıp savunma, havacılık, otomotiv ve medi­kal gibi dev sektörlerin ana üre­tim modeli haline gelen küresel 3D baskı teknolojileri, prototip üretiminden nihai sanayi ima­latına geçerek stratejik bir sek­töre dönüşüyor. Son yıllarda ya­şanan küresel krizler, üretimde hız, esneklik ve tedarik zinciri sorunlarıyla birlikte üreticinin önemli bir çözüm ortağı haline gelen 3D teknolojileri, 2025’te 30,5 milyar dolarlık hacme ulaş­tı. Özellikle dijital tedarik zin­cirlerinin güçlenmesiyle bir­likte şirketlerin, bazı parçaları stoklamak yerine ihtiyaç anın­da üretme modeline daha faz­la yönelmesiyle büyümenin devam edeceği ve önümüzde­ki 5-10 yıllık dönemde bu tek­nolojilerin üretim süreçlerinde daha merkezi bir konuma gele­ceği öngörülüyor. Küresel paza­rın 8 yılda 5,5 kat büyümeyle 169 milyar dolara çıkması bekleni­yor. Malzeme olarak bakıldığın­da ise polimer bazlı baskıların yerini hızla dayanıklı metal tek­nolojilerine bıraktığı görülüyor. Yıllık yüzde 23,8 büyüme ora­nına sahip olan metal ekleme­li imalat pazarının önümüzde­ki 10 yıl içinde 145 milyar doları aşması öngörülüyor. Türkiye ise savunma ve havacılıktaki gü­cünü eklemeli imalat sanayiine aktararak bölgesel bir teknoloji üssü olmayı hedefliyor.

Pazarın %50’den fazlası ‘nihai parça’ üretimi

Uluslararası araştırma ku­rumlarının son verileri de kü­resel 3D baskı pazarındaki dö­nüşümü gözler önüne seriyor. Prototip aşamasını geçerek doğ­rudan fabrikalarda nihai parça­ların üretimine odaklanan pa­zar, kontratlı üretim hizmetleri ve metal teknolojilerinin rüz­garıyla büyüyor. Fortune Busi­ness Insights, Grand View Re­search, Precedence Research ve alanın en otoriter yayını ka­bul edilen Wohlers Report veri­leri, 3D baskı ve eklemeli ima­lat teknolojilerinin sanayide bir tercih değil, ana üretim modeli haline geldiğini kanıtlıyor. Araş­tırmalar, 3D baskının geçmişte­ki “prototip/taslak hazırlama” imajını tamamen yıktığını gös­teriyor. Eskiden üretimin yüzde 80’ini prototipler oluştururken, bugün parçaların yüzde 50’den fazlası doğrudan kullanılabilir fonksiyonel bileşenlerden ve seri üretim aparatlarından olu­şuyor. Diğer yandan satılan 3D cihazlarının yüzde 77’den faz­lasını ağır sanayi tipi yüksek ka­pasiteli endüstriyel makineler oluştururken, hobi ve masaüstü yazıcıların cirodaki payı yüzde 10’un altında kalıyor.

En büyük pay %28 ile havacılık ve savunmada

3D baskı teknolojilerinin sek­törlere göre dağılımında ise zir­vede yüzde 28 pay ile havacılık ve savunma sanayii yer alıyor. Kişiye özel ortopedik implant­lar, dental çözümler ve cerrahi kılavuzlar sayesinde pazarın en hızlı büyüyen segmenti ise yüz­de 20’lik pay ile sağlık ve medikal sektörü. Otomotiv sektörü içeri­sinde 3D teknolojilerinin pazar değeri ise 3,7 milyar dolar. Ana­lizlerdeki en dikkat çekici detay ise iş modelindeki değişim. Sa­nayiciler artık yüksek makine yatırımı yapmak yerine kontrat­lı üretim hizmeti almayı tercih ediyor. 3D baskı ve fason üretim hizmetleri toplam pazarın yüz­de 48’ini oluşturuyor. Toplam sektör gelirlerinde baskı hizmet­leri yüzde 48 ile ilk sıradayken, makine ve servis satışı yüzde 26, hammadde yüzde 20, yazılım çö­zümleri ise yüzde 6 pay alıyor.

‘Sıfır fire’ ile sanayide yeşil dönüşümün yeni gücü

Geleneksel imalattaki mal­zeme israfına son veren ekle­meli imalat (3D baskı) teknolo­jileri, sanayide sürdürülebilir­liğin anahtarı haline de geliyor. Katman katman üretim modeli sayesinde fire oranlarını mini­muma indiren teknoloji, ham­madde, lojistik ve stok maliyet­lerinde devrim yaratıyor. Ek­lemeli imalatın sürdürülebilir üretim hedeflerine sağladığı te­mel katkılar ise şöyle; yalnızca kullanılan kadar malzeme tü­ketilerek hammadde israfı en­gelleniyor. Optimum tasarım­la üretilen komponentler hem ürün yaşam döngüsünü uzatı­yor hem de enerji verimliliğini artırıyor. Yerinde ve talep üze­rine üretim modelleri sayesinde devasa depolama ve uzun nak­liye süreçlerine ihtiyaç kalmı­yor. Dijital tasarımlarla anında üretim yapılarak bakım-onarım süreçleri hızlandırılıyor. Doğru malzeme, doğru tasarım ve doğ­ru üretim senaryosuyla entegre edilen eklemeli imalatın, sana­yinin geleceğindeki karbonsuz­laşma ve yeşil mutabakat hedef­lerine en somut katkıyı sunan teknoloji olduğu vurgulanıyor.

250 milyon dolarlık ticaret hacmi bekleniyor

Özellikle savunma sanayii, havacılık, otomotiv, medikal teknolojiler, makine ve kalıpçılık gibi sektörlerde önemli bir üretim tecrübesine sahip Türkiye, eklemeli imalat alanındaki yetişmiş insan gücünü, üreticilerini ve küresel alıcıları tek bir çatıda toplamak amacıyla uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Yıldırım Ünverdi, Türkiye’nin eklemeli imalat ekosistemini güçlendirmek amacıyla EXPO3D İstanbul, 17-19 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenleneceğini açıkladı. Türkiye’nin eklemeli imalat, 3D baskı, tasarım ve ileri üretim teknolojilerine odaklanan ilk ve tek ihtisas fuarı olması beklenen etkinlikte, endüstriyel 3D yazıcılardan ileri malzemelere, metal tozlarından polimer çözümlerine, yazılım ve simülasyon teknolojilerinden tarama, tersine mühendislik, kalite kontrol, otomasyon, son işlem ve üretim hizmetlerine kadar sektörün tüm paydaşları aynı platformda buluşacak. 100’ün üzerinde katılımcı firma, 120’den fazla marka, 10 bini aşkın profesyonel ziyaretçi beklenen fuarda, yaklaşık 250 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefleniyor. Amaç, eklemeli imalat sanayiinde Türkiye’nin merkez olması.

“Türkiye’nin kozu savunma sanayii ve tasarım”

Sektördeki küresel gelişmeleri ve Türkiye’nin konumunu değerlendiren EXPO3D İSTANBUL Fuar Koordinatörü Yıldırım Ünverdi, eklemeli imalatın artık sadece bir imalat yöntemi değil, dijital tedarik zincirini ve rekabet gücünü yöneten stratejik bir akıllı sistem olduğunu vurguladı. Türkiye’nin eklemeli imalat alanındaki potansiyeline dikkat çeken Ünverdi, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ciddi bir ivme yakaladığını belirtti. Türkiye’nin asıl fırsatının sadece bu makineleri kullanan bir pazar değil, malzeme, yazılım, metal tozu ve nihai parça üreten bir ekosistem kurmak olduğunu ifade etti. Ünverdi, “Çin ve Hindistan gibi ülkeler standart ve seri imalatta öne çıkarken, Türkiye, yüksek mühendislik kabiliyeti, esnek üretim altyapısı ve stratejik coğrafi konumuyla fark yaratıyor. Savunma sanayimiz, İHA/ SİHA teknolojilerimiz ve havacılıktaki uluslararası başarılarımız, Türkiye’yi eklemeli imalatta bölgesel bir tedarik ve teknoloji merkezi yapabilecek güçte” dedi.

En hızlı büyüyen pazar Asya Pasifik

Coğrafi dağılımda ABD’nin uzay ve savunma hamleleriyle Kuzey Amerika yüzde 33-40 bandındaki pazar payıyla liderliğini koruyor. Otomotiv ve makine devleriyle Avrupa yüzde 25-26 payla ikinci sırada yer alırken, Çin, Japonya ve Güney Kore’deki seri imalat yatırımlarıyla Asya- Pasifik bölgesi yıllık yüzde 20-23’lük gelir artışıyla en hızlı büyüyen pazar olarak öne çıkıyor.