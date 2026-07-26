Dev bankalara yeni vergi hazırlığı! Rekor kârlar hedefe alındı

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İngiltere'nin en büyük bankaları, yüksek faiz ortamının sağladığı güçlü kârlılık nedeniyle "beklenmedik kazanç vergisi" ile karşı karşıya kalabilir.

Bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacak Lloyds, NatWest ve Barclays'in 2026 yılında toplam yaklaşık 19 milyar sterlin kâr elde etmesi bekleniyor. Bu rakam, geçen yılki yaklaşık 16 milyar sterlinlik kârın üzerine işaret ediyor.

Yüksek faiz oranları, bankaların kredi ve mevduat faizleri arasındaki farkı artırarak kârlılığı önemli ölçüde destekledi.

"Vergi ihtimali çok yüksek"

KBW analisti Ed Firth, bankalara ek vergi getirilme olasılığını yüzde 95 olarak gördüğünü belirterek, bankaların öz sermaye maliyetlerinin çok üzerinde kazanç elde ettiğini söyledi.

Uzmanlara göre hükümetin en olası adımı, bankalara uygulanan ek kurumlar vergisini artırmak olacak. Muhafazakâr hükümetin 2023'te yüzde 8'den yüzde 3'e indirdiği banka ek vergisinin eski seviyesine çıkarılması halinde dört yılda yaklaşık 9 milyar sterlin ek gelir sağlanabileceği hesaplanıyor.

Bankalar karşı çıkıyor

Bankacılık sektörü ise olası bir ek verginin kredi hacmini daraltacağını ve yatırımları olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

Öte yandan hükümetin, bankaların İngiltere Merkez Bankası'nda tuttukları rezervlerden elde ettiği faiz gelirlerini sınırlayan alternatif bir düzenlemeyi de değerlendirdiği belirtiliyor. Bankacılık sektörü ise yeni bir verginin ülkenin rekabet gücünü zayıflatacağı görüşünde.