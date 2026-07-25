Morgan Stanley'den SpaceX için 'fırsat' açıklaması: 300 dolara çıkabilir

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SpaceX hisselerinde haziran ortasındaki halka arzın ardından görülen sert dalgalanma, şirketin yapay zekâ faaliyetlerine yönelik değerleme tartışmalarını beraberinde getirdi.

Morgan Stanley analistleri, hisse fiyatının 100 dolara yaklaşması hâlinde yatırımcıların yapay zekâ iş koluna sıfır ya da negatif değer biçmiş olacağını değerlendirdi.

86 milyar dolarlık halka arz sonrasında işlem görmeye başlayan SpaceX hisseleri, ilk seanslarda yaklaşık yüzde 50 değer kazandı. Ancak daha sonra yönünü aşağı çeviren hisseler 110,85 dolara kadar gerileyerek hafta içinde halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 18 altını gördü.

Morgan Stanley: Cazip bir giriş noktası oluştu

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, cuma günü müşterilerle paylaştığı değerlendirmede, şirketin temel göstergelerinde önemli bir değişiklik yaşanmadığına dikkat çekti.

Jonas, "Giderek daha karamsar hâle gelen yatırımcı algısı ile büyük ölçüde değişmeyen temel göstergeler arasındaki mevcut ayrışmanın, SpaceX hisseleri için cazip bir giriş noktası oluşturduğuna inanıyoruz" dedi.

Yatırımcı görüşmelerinde hisselerin 100 dolara doğru gerileme ihtimalinin öne çıktığını aktaran Jonas, ilk hisse grubuna uygulanan satış yasağının gelecek ay sona ereceğini ve bazı şirket içi hissedarların satış yapabileceğini belirtti.

Yapay zekâ faaliyetleri sıfır değerle fiyatlanıyor

Hisse fiyatının 100 dolar seviyesine inmesi durumunda piyasanın SpaceX'in yapay zekâ iş kolunu yok sayacağını savunan Jonas, "Bu seviyede yatırımcıların şirketin yapay zekâ faaliyetlerine sıfır veya negatif değer biçtiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

SpaceX için 300 dolarlık hedef fiyat açıklayan Jonas, Morgan Stanley'nin değerleme yönteminde bu rakamın yaklaşık üçte birinin yapay zekâ faaliyetlerinden geldiğini kaydetti.

Jonas, yatırımcıların Grok ve Cursor'a yönelik yaklaşımına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Görüşmelerimizin ezici çoğunluğunda hem Grok hem de Cursor için ciddi ölçüde negatif değerleme yapılıyor. Yatırımcıların çoğu; uzay ve bağlantı faaliyetlerine kıyasla yüksek sermaye harcamaları, gelecekteki ekonomik görünümün belirsizliği ve yönetimin yoğun müdahalesi nedeniyle yapay zekâ iş koluna sıfır veya negatif değer biçiyor"

Yapay zekâ harcamaları risk iştahını baskılıyor

SpaceX hisselerindeki düşüşte, teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımları için ayırdığı onlarca, hatta yüzlerce milyar dolarlık bütçelere ilişkin endişeler etkili oldu. ABD ile İran arasındaki gerilimin petrol maliyetlerini artırması, enflasyon kaygıları ve ekonomik görünümdeki belirsizlik de piyasalardaki risk iştahını zayıflattı.

Wall Street analistlerinin yaklaşık yüzde 80'i SpaceX hisselerinin alınmasını öneriyor. Analistlerin ortalama hedef fiyatı 232 dolar olurken bu seviye, mevcut piyasa fiyatına göre iki kattan fazla yükseliş potansiyeline işaret ediyor.