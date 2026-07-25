Suudi Arabistan 55 milyar dolarla oyun dünyasının kontrolünü alıyor

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Avrupa Komisyonu, Electronic Arts’ın 55 milyar dolarlık satın alınmasına birleşme kuralları kapsamında onay verdi. İşlem tamamlandığında dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri Suudi Arabistan öncülüğündeki yatırım konsorsiyumunun kontrolüne geçecek.

Konsorsiyumda Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, ABD’li özel sermaye şirketi Silver Lake ve Jared Kushner tarafından kurulan Affinity Partners yer alıyor. Electronic Arts’ın hisseleri borsadan çekilecek ve şirket özel mülkiyete geçecek.

Avrupa Komisyonu, tarafların faaliyetlerinin Avrupa Ekonomik Alanı’nda sınırlı ölçüde çakıştığı ve işlemin rekabet açısından ciddi bir risk oluşturmadığı sonucuna vardı. Satın alma için devlet yardımlarını inceleyen ikinci Avrupa Birliği dosyası ise henüz kapanmadı.

Hisse başına 210 dolar

Electronic Arts, Eylül 2025’te konsorsiyumun hisse başına 210 dolar ödeyeceğini açıklamıştı. Teklif, şirketin satış görüşmeleri duyulmadan önceki borsa değerinin yaklaşık yüzde 25 üzerinde oluşturuldu.

İşlemin toplam şirket değeri 55 milyar dolar olarak hesaplandı. Konsorsiyum, Electronic Arts’ın halka açık hisselerinin tamamını satın alacak.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu şirketteki mevcut yüzde 9,9 payını yeni yapıya devredecek. Electronic Arts hisseleri işlemin tamamlanmasının ardından halka açık piyasalardan çıkarılacak.

Tarihin en büyük kaldıraçlı alımı

Electronic Arts işlemi, tamamlanması halinde tarihin en büyük kaldıraçlı satın alması olacak. Kaldıraçlı satın almalarda işlemin önemli bir bölümü borçla finanse ediliyor ve borç genellikle satın alınan şirketin gelecekteki nakit akışıyla geri ödeniyor.

Konsorsiyumun yaklaşık 36 milyar dolarlık öz kaynak kullanması, JPMorgan Chase’in ise yaklaşık 20 milyar dolarlık borç finansmanı sağlaması planlandı.

Yüksek borç miktarı, Electronic Arts’ın oyun satışları, abonelikleri ve oyun içi gelirlerinden düzenli nakit üretmesini daha önemli hale getirecek. Şirketin yeni sahipleri büyüme yatırımları ile borç ödemeleri arasında denge kurmak zorunda kalacak.

Avrupa rekabet engeli görmedi

Avrupa Komisyonu, işlemi standart birleşme incelemesi kapsamında değerlendirdi. Komisyon, tarafların Avrupa’daki oyun üretimi, dağıtımı ve elektronik spor faaliyetlerinde rekabeti belirgin biçimde azaltmayacağına karar verdi.

Onay, satın almanın Avrupa Birliği birleşme mevzuatı açısından önündeki temel engeli kaldırdı. Komisyon işlem için herhangi bir varlık satışı veya davranışsal taahhüt talep etmedi.

Rekabet onayı işlemin tamamen tamamlandığı anlamına gelmiyor. Konsorsiyumun aldığı yabancı devlet desteği, Avrupa Birliği’nin farklı bir düzenlemesi altında ayrıca inceleniyor.

Son kritik tarih 30 Temmuz

Avrupa Komisyonu, satın almayı Yabancı Sübvansiyonlar Tüzüğü kapsamında da değerlendiriyor. Düzenleme, Avrupa Birliği dışındaki devletlerden gelen finansmanın şirket satın almalarında haksız avantaj oluşturup oluşturmadığını inceliyor.

Dosyadaki ana soru, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun devlet bağlantılı mali gücünün diğer olası alıcıları dezavantajlı bırakıp bırakmadığı olacak.

Komisyonun ön inceleme için belirlediği takvim 30 Temmuz’da sona erecek. Kurum işlemi onaylayabilir, şartlı onay verebilir veya ayrıntılı soruşturma başlatabilir.

Futbol oyunlarının kontrolü değişiyor

Electronic Arts, dünyanın en değerli spor ve aksiyon oyunu markalarından bazılarını yönetiyor. Şirketin portföyünde EA Sports FC, Madden NFL, Battlefield, The Sims, Apex Legends ve Need for Speed bulunuyor.

FIFA ile isim hakkı ortaklığı sona erdikten sonra şirket futbol serisini EA Sports FC adıyla devam ettirdi. Futbol oyunları, Electronic Arts’ın yıllık gelirinin ve oyun içi harcamalarının en önemli kaynakları arasında yer alıyor.

Satın alma, yalnızca bir oyun şirketinin mülkiyet değişimi olarak görülmüyor. Dünya çapında yüz milyonlarca oyuncuya ulaşan fikrî mülkiyetlerin, çevrim içi platformların ve spor lisanslarının kontrolü de yeni sahiplerine geçecek.

Suudi fon oyunlarda büyüyor

Suudi Arabistan, oyun ve elektronik spor sektörünü petrol dışı büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri olarak görüyor. Kamu Yatırım Fonu, bu alandaki yatırımlarını Savvy Games Group üzerinden de sürdürüyor.

Fon daha önce mobil oyun şirketi Scopely’yi satın aldı. Nintendo, Take-Two Interactive ve çeşitli oyun şirketlerinde de yatırımları bulunuyor.

Electronic Arts alımı, Suudi Arabistan’ın sektörde bugüne kadar attığı en büyük adım olacak. İşlem ülkeyi yalnızca finansal yatırımcı değil, küresel oyun sektörünün doğrudan kontrol sahiplerinden biri haline getirecek.

Silver Lake ve Affinity de masada

Özel sermaye şirketi Silver Lake, teknoloji, medya ve eğlence sektörlerindeki büyük işlemleriyle biliniyor. Şirket, Electronic Arts’ın operasyonel dönüşümünde ve gelecekteki yeniden yapılandırma kararlarında rol oynayacak.

Affinity Partners ise Trump’ın damadı Jared Kushner tarafından kuruldu. Şirketin yatırımcıları arasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu da bulunuyor.

Konsorsiyumun yapısı, devlet fonu ile ABD’li özel sermaye şirketlerini aynı satın alma aracında bir araya getiriyor. Ortakların Electronic Arts’taki sermaye paylarının nihai dağılımı, işlemin tamamlanmasıyla kesinleşecek.

Borç baskısı oyun takvimini etkileyebilir

Electronic Arts, yıllık satışları güçlü olsa da oyun sektöründeki gelirler büyük yapımların çıkış takvimine bağlı olarak dalgalanabiliyor. Battlefield ve spor serilerindeki gecikmeler şirketin nakit akışını etkileyebilir.

Satın alma için kullanılacak yüksek borç, yeni oyun yatırımları, stüdyo bütçeleri ve çalışan sayısı üzerinde mali disiplin baskısı yaratabilir. Özel sermaye işlemlerinde maliyet azaltma ve varlık satışları sık kullanılan yöntemler arasında bulunuyor.

Buna karşılık borsa baskısının ortadan kalkması, Electronic Arts yönetimine uzun vadeli oyun geliştirme yatırımları için daha geniş zaman sağlayabilir. Yeni sahiplerin hangi stratejiyi izleyeceği kapanış sonrasında netleşecek.

Yapay zekâ oyun üretimine girecek

Konsorsiyum, Electronic Arts’ın içerik üretiminde yapay zekâ kullanımını artırma potansiyelini de değerlendiriyor. Yapay zekâ; karakter tasarımı, oyun testi, kişiselleştirme ve geliştirme maliyetlerinde kullanılabilir.

Teknolojinin üretim sürelerini kısaltması beklenirken yaratıcı çalışanlar, telif hakları ve istihdam üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ediyor.

Electronic Arts’ın büyük oyuncu verisi ve güçlü oyun markaları, yapay zekâ tabanlı kişiselleştirme için önemli bir kaynak oluşturuyor. Ancak kullanıcı verilerinin nasıl işleneceği düzenleyici kurumların takibinde olacak.

Piyasa son onayı izleyecek

Avrupa Birliği’nin birleşme onayı, 55 milyar dolarlık işlemin önündeki önemli bir engeli kaldırdı. Gözler şimdi 30 Temmuz’da sona erecek yabancı sübvansiyon incelemesine çevrildi.

Komisyonun ayrıntılı soruşturma açması satın alma takvimini uzatabilir. Doğrudan veya şartlı onay ise konsorsiyumu işlemin kapanışına bir adım daha yaklaştıracak.

Piyasa, nihai finansman yapısını, Electronic Arts’ın üst yönetiminin görevde kalıp kalmayacağını ve yüksek borcun oyun geliştirme bütçelerine nasıl yansıyacağını izleyecek.