Trump'tan gündemi sarsan 2028 açıklaması: 'Tekrar yapacağım'

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Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran gerilimi, Suudi Arabistan'la planlanan nükleer enerji anlaşması ve Çin ile Rusya'nın bölgedeki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran konusunda "acelesi olmadığını" vurgulayan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisine verdikleri sözlere "güvendiğini" ifade etti.

Trump, "Rusya ve Çin'in İran'a olanak sağlayıp sağlamadığını bilmiyorum. Rusya'nın ya da Çin'in hayal kırıklığına uğramamı istediğini sanmıyorum" dedi.

Suudi Arabistan'a Abraham Anlaşması şartı

Trump, Suudi Arabistan ile yapılması planlanan nükleer enerji anlaşmasına da değindi. Anlaşmanın hayata geçirilmesi için Riyad yönetiminin, İsrail'in taraf olduğu Abraham Anlaşması'na katılması gerektiğini yineledi.

ABD Başkanı, "Bunu yapabilmeleri için son derece başarılı olan Abraham Anlaşması'na taraf olmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın anlaşmaya katılma zamanının geldiğini savunan Trump, "Onlar ve diğerleri, İran'la yaşadıkları sorun nedeniyle buna yanaşmıyordu. Ancak artık ortada öyle bir sorun kalmadı" değerlendirmesinde bulundu.

2028 için yeniden adaylık mesajı

Trump, 25 Nisan'da silahlı saldırı nedeniyle yarıda kesilen ve yeniden düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği gala yemeğine de katıldı. Daha önce şaka olarak nitelendirdiği dördüncü kez başkanlık adaylığı konusunu konuşmasının sonunda yeniden gündeme getirdi.

Trump, "ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Aslında sanırım bunu zaten yaptım; üç kez kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağım." ifadelerine yer verdi.

Açıklamasına, "Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyuyorum." sözleriyle başlayan Trump, yeniden adaylık mesajının salondaki gazeteciler açısından "bir nevi özel haber niteliğinde" olduğunu söyledi.

Başkanlık yarışına yeniden katılmanın ve seçimi kazanmanın kendisi için "kolay olacağını" savunan Trump, "Ben bu işi yürütme konusunda çok iyiyim." dedi.

Trump, konuşması sırasında cebinden çıkardığı kırmızı renkli seçim şapkasını taktı. Üzerinde "TRUMP 2028" yazan şapkayı gören gazetecilerin bir süre sessiz kaldığı belirtildi.

Daha önce farklı açıklamalar yapmıştı

Trump, 5 Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada sekiz yıllık sürenin ardından başkanlık görevini devredeceğini söylemişti.

ABD Başkanı, 1 Nisan 2025'teki başka bir açıklamasında ise üçüncü dönem için yarışmasına izin verilmesi halinde eski Başkan Barack Obama'yı rakip olarak görmeyi "çok istediğini" belirtmişti.

ABD Anayasası'nın 22. ek maddesinde, "Hiç kimse cumhurbaşkanlığı makamına iki kereden fazla seçilemez." hükmü bulunuyor.

Söz konusu kuralın değiştirilebilmesi için Kongrenin Temsilciler Meclisi ve Senato kanatlarının üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteği gerekiyor.

İlk gala silahlı saldırı nedeniyle yarıda kalmıştı

Washington Hilton'da 25 Nisan'da düzenlenen ilk gala yemeği, güvenlik kontrol noktası yakınında silah seslerinin duyulmasının ardından sona ermişti. Gizli Servis ajanları Trump'ı salondan tahliye etmişti.

Olayın ardından, bazı yönetim yetkililerini hedef almayı planladığı iddia edilen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen gözaltına alınmıştı. Allen hakkında ABD Başkanı'na suikast girişimi de dahil olmak üzere dört federal suçlama yöneltildi.