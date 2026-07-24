Hollywood’un 110 milyar dolarlık kontrol savaşı kilitlendi

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Paramount Skydance’ın Warner Bros. Discovery’yi satın alma planında mahkeme engeli uzadı. ABD’de federal yargıç, işlemin tamamlanmasına yönelik geçici durdurma kararını 17 Ağustos’a kadar sürdürdü.

Toplam değeri yaklaşık 110 milyar dolara ulaşan anlaşma, film stüdyolarından televizyon kanallarına ve dijital yayın platformlarına uzanan geniş bir içerik portföyünün kontrolünü değiştirecek. Hukuki takvimin uzaması ise satın alma maliyetini büyütüyor.

Durdurma kararı uzatıldı

ABD Bölge Yargıcı Araceli Martínez-Olguín, Paramount Skydance’ın Warner Bros. Discovery satın almasını 17 Ağustos’a kadar tamamlamamasına hükmetti. Mahkeme daha önce işlemi 3 Ağustos’a kadar geçici olarak durdurmuştu.

Yeni takvim, Paramount’a daha uzun süreli bir ihtiyati tedbir kararına karşı savunma hazırlaması için ek zaman tanıyor. Şirket, ağustos ayında üç gün sürecek bir duruşma yapılmasını talep etti.

Paramount, mahkemeye anlaşmanın film ve televizyon sektöründe rekabeti azaltmayacağını anlatmayı planlıyor. Mahkeme, sunulacak delillerin ardından satın alma işleminin daha uzun süre durdurulup durdurulmayacağına karar verecek.

Warner Bros. Discovery hissedarları anlaşmayı 23 Nisan’da onaylamıştı. Şirketler, 27 Şubat’ta hisse başına 31 dolar nakit ödeme üzerinden kesin birleşme sözleşmesini imzalamıştı.

Maliyet 1 milyar doları aşabilir

Paramount, davanın aylarca sürmesi halinde anlaşmanın belirsizliğe gireceğini ve mali kaybın 1 milyar doları aşabileceğini savunuyor. Gecikme; finansman, danışmanlık, çalışan kaybı ve operasyonların ayrı yürütülmesi nedeniyle ek maliyet yaratabilir.

Anlaşmanın öz sermaye değeri imzalandığı tarihte yaklaşık 80,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Paramount’un Warner Bros. Discovery’nin net borcunu üstlenmesiyle toplam işlem büyüklüğü yaklaşık 110 milyar dolara ulaşıyor.

Satın alma tamamlandığında Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV, Showtime ve Paramount+ ile Warner Bros., HBO, Max, CNN, Discovery Channel, DC Studios ve Eurosport aynı şirket çatısında toplanacak.

İçerik üretimi, sinema dağıtımı, reklam satışı ve dijital yayın aboneliklerinde oluşacak ölçek, anlaşmanın ekonomik değerini artırıyor. Aynı yoğunlaşma, rekabet kurumları ve sektör çalışanlarının itirazlarının merkezinde yer alıyor.

12 eyalet rekabeti sorguluyor

California öncülüğündeki 12 eyalet, birleşmenin film ve televizyon sektöründeki rekabeti zayıflatacağı gerekçesiyle dava açtı. Davacılar arasında New York, Colorado ve Massachusetts de bulunuyor.

Eyaletler, birleşen şirketin sinema filmlerinin dağıtımı ile temel kablolu televizyon pazarında güçlü bir kontrol alanına ulaşacağını savunuyor. Sinema salonları, kablolu yayın şirketleri, yapımcılar ve izleyiciler açısından seçeneklerin azalabileceği ileri sürülüyor.

ABD Adalet Bakanlığı daha önce federal antitröst incelemesini tamamlayarak anlaşmaya izin vermişti. Eyaletlerin açtığı dava, federal onaya rağmen satın almanın mahkeme kararıyla gecikebileceğini gösterdi.

Amerika Yazarlar Birliği de ayrı bir dava açtı. Birlik, Paramount ve Warner Bros. Discovery’nin birleşmesinin senaryo üretimine yönelik talebi azaltabileceğini ve yazarların çalışma olanaklarını daraltabileceğini belirtiyor.

Avrupa şartlı onay verdi

Avrupa Birliği, 110 milyar dolarlık satın alma işlemine rekabet koşullarıyla onay verdi. Paramount, Avrupa’daki film dağıtım pazarında yoğunlaşmayı azaltmak için bazı faaliyetlerinden çekilmeyi kabul etti.

Şirket, Universal Pictures ile ortak yürüttüğü United International Pictures film dağıtım girişimindeki Avrupa faaliyetlerini anlaşmanın kapanmasından sonraki 13 ay içinde sonlandıracak.

Paramount ayrıca Avrupa’da Universal ile 10 yıl boyunca yeni film dağıtım anlaşması yapmayacak. Warner Bros. filmlerinin sinema dağıtımının Paramount’un mevcut dağıtım ağına aktarılmasına da sınırlama getirilecek.

Avrupa Komisyonu, verilen taahhütlerin Paramount, Warner Bros., Universal ve Disney içeriklerinin aynı dağıtım kanallarında yoğunlaşması riskini azalttığını değerlendirdi.

Satın alma işlemi Çin, Kanada ve Avustralya dahil bazı büyük pazarlarda onay aldı. İngiltere’deki inceleme ise haber yayıncılığı, çocuk programları ve dijital yayın hizmetleri üzerindeki etkiler nedeniyle devam ediyor.

30 Eylül baskısı başlıyor

Birleşme anlaşmasındaki mali takvim, Paramount üzerindeki baskıyı artırıyor. İşlem 30 Eylül’e kadar tamamlanmazsa Warner Bros. Discovery hissedarlarına gecikme ödemesi yapılması gündeme gelecek.

Paramount’un ödeyeceği gecikme bedeli hisse başına günlük yaklaşık 25 sente, toplamda ise her takvim günü için yaklaşık 7 milyon dolara karşılık geliyor. Mahkeme sürecinin uzaması halinde maliyet kısa sürede yüz milyonlarca dolara çıkabilir.

Şirket, uzun süreli bir durdurma kararının anlaşmanın finansmanını, çalışanların şirkette tutulmasını ve içerik yatırımlarını zorlaştırabileceğini savunuyor. Davacı eyaletler ise işlemin tamamlanması halinde oluşacak pazar yapısının sonradan geri çevrilmesinin güç olacağını belirtiyor.

Piyasalar ilk olarak ağustos ayında yapılması beklenen üç günlük duruşmayı izleyecek. Mahkemenin 17 Ağustos’a kadar vereceği karar, 30 Eylül kapanış hedefini ve günlük 7 milyon dolarlık maliyet takvimini doğrudan etkileyecek.