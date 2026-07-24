Volkswagen’da büyüme hesabı tersine döndü

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Volkswagen, 2026 satış geliri tahminini yüzde 3’e kadar büyümeden yüzde 3’e varan daralmaya çevirdi. İkinci çeyrek faaliyet kârı yüzde 9,5 düşerken şirket, Çin’deki zayıflama ve ticaret baskılarının yılın kalanında süreceğini bildirdi.

Volkswagen Group, küresel otomotiv pazarındaki daralma ve Çin’de artan rekabet nedeniyle 2026 beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Şirket, satış gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 3 azalması ile yatay kalması arasında değişebileceğini açıkladı. Önceki tahmin, yüzde 3’e kadar büyümeye işaret ediyordu.

Nisan-haziran döneminde satış geliri yüzde 2 artarak 82,4 milyar Euro’ya ulaştı. Buna karşın faaliyet kârı yüzde 9,5 gerileyerek 3,47 milyar Euro’ya indi. Satışlardaki artışın kâra aynı ölçüde yansımaması, maliyet ve ürün karması baskısını görünür hale getirdi.

Kâr marjı yüzde 4,2’ye indi

Volkswagen’ın ikinci çeyrek faaliyet kâr marjı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 4,7’den yüzde 4,2’ye geriledi. Vergi öncesi kâr yüzde 23,4 düşüşle 2,54 milyar Euro, vergi sonrası kâr ise yüzde 32,9 azalışla 1,54 milyar Euro oldu.

Yılın ilk altı ayında grup geliri yüzde 0,2 düşerek 158,1 milyar Euro seviyesinde kaldı. Faaliyet kârı yüzde 11,6 azalarak 5,93 milyar Euro’ya, faaliyet kâr marjı ise yüzde 4,2’den yüzde 3,8’e indi.

İlk yarı sonuçlarını yaklaşık 500 milyon Euro tutarındaki ABD’de ID.4 üretiminin durdurulmasına bağlı giderler ve olumsuz ürün karması etkiledi. Yeniden yapılanma giderlerindeki azalma, düşük sabit maliyetler ve kur hareketleri bu baskıyı yalnızca kısmen dengeledi.

Çin satışları baskıyı artırdı

Volkswagen Group’un ilk yarıdaki araç satışları yüzde 8,4 azalarak 4 milyon adede geriledi. Müşterilere yapılan teslimatlar ise yüzde 6,3 düşüşle 4,13 milyon adet oldu. İkinci çeyrekte teslimatlardaki kayıp yüzde 8,6’ya ulaştı.

Çin’de grup satışları yüzde 31,6 gerilerken şirket, ülkedeki toplam otomotiv pazarının yaklaşık yüzde 20 daraldığını bildirdi. Yerli elektrikli otomobil üreticilerinin güçlenen konumu, uluslararası markaların fiyatlandırma ve pazar payı üzerindeki baskısını artırdı.

Batı Avrupa’daki satışlar yüzde 1,3, Orta ve Doğu Avrupa’da yüzde 9,6, Güney Amerika’da yüzde 5,2 yükseldi. Kuzey Amerika satışları da ikinci çeyrekteki toparlanmanın ardından ilk yarıyı yüzde 0,9 artışla tamamladı. Bölgesel büyüme, Çin kaynaklı kaybı telafi etmeye yetmedi.

Elektrikli araç siparişleri arttı

Avrupa’daki toplam sipariş portföyü 2025 sonuna göre yaklaşık yüzde 12 büyüdü. Tamamen elektrikli araç siparişleri yüzde 50’den fazla artarken elektrikli modellerin toplam siparişler içindeki payı yüzde 30’u geçti.

ID. Polo çevresinde oluşturulan uygun fiyatlı elektrikli otomobil ailesi birkaç hafta içinde 70 binden fazla sipariş aldı. Elektrikli araç talebindeki artış, Volkswagen’ın Avrupa pazarındaki konumunu desteklese de Çin ve ticaret politikalarından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmadı.

Grubun ana markalarını içeren çekirdek bölümün faaliyet kârı ilk yarıda yüzde 4,5 artarak 3,61 milyar Euro’ya çıktı. Porsche Automotive’in faaliyet kârı 832 milyon Euro’dan 1,21 milyar Euro’ya yükselirken geliri 16,1 milyar Euro’dan 15,2 milyar Euro’ya düştü.

TRATON’un faaliyet kârı yüzde 24 gerileyerek 942 milyon Euro’ya indi. Yazılım şirketi CARIAD ise faaliyet zararını 1,17 milyar Euro’dan 855 milyon Euro’ya düşürdü.

Yıl sonu tahmini daraldı

Volkswagen, 2026 faaliyet kâr marjı beklentisini yüzde 4 ile yüzde 5,5 arasında korudu. Araç teslimatlarının yıl genelinde yüzde 3 ile yüzde 7 arasında azalması bekleniyor. Önceki tahmin, teslimatların geçen yıl seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Otomotiv bölümünde yatırım oranının yüzde 11 ile yüzde 12 arasında gerçekleşmesi öngörüldü. Yıllık net nakit akışı tahmini 3-6 milyar Euro, net likidite beklentisi ise 32-34 milyar Euro aralığında bırakıldı.

Tahminler, uluslararası ticaretteki mevcut tarife koşullarının değişmeyeceği varsayımına dayanıyor. Volkswagen; jeopolitik gerilimleri, emtia ve enerji fiyatlarındaki oynaklığı, döviz hareketlerini, emisyon düzenlemelerini ve artan rekabeti yılın kalanındaki başlıca riskler olarak sıraladı.

Orta Doğu’daki gerilimin olası etkileri güvenilir biçimde hesaplanamadığı için yıl sonu tahminlerine dahil edilmedi. Şirketin bir sonraki önemli finansal takvimi, 29 Ekim 2026’da açıklanacak dokuz aylık sonuçlar olacak.