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Faiz kararı sonrası ekonomistlerden ilk yorum: Jeopolitik risklerin altı çizildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37'de sabit bırakmasının ardından ekonomistlerden ilk değerlendirmeler geldi. Uzmanlar, karar metninde iç talepteki zayıflamanın daha net vurgulandığına dikkat çekerken, jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle faiz indiriminin ötelenebileceği görüşünü dile getirdi.

Mutluhan Yıldız
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Faiz kararı sonrası ekonomistlerden ilk yorum: Jeopolitik risklerin altı çizildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Karar metninde enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında sınırlı gerilediği belirtilirken, temmuz ayında geçici bir yükseliş beklendiği ifade edildi. Ayrıca jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girdiği, buna karşın iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiği vurgulandı.

Uğur Gürses: "Sabredin, indireceğim" mesajı verilmiş

Ekonomist Uğur Gürses, karar metnindeki ifadeleri değerlendirerek Merkez Bankası'nın faiz indirimi niyetini koruduğu mesajını verdiğini savundu.

Gürses, "Banka 'jeopolitik mesele var; biraz sabredin indireceğim' mesajı vermiş." değerlendirmesinde bulundu.

İris Cibre: Savaş uzarsa beklentiler revize edilebilir

Ekonomist İris Cibre ise faiz beklentisini değiştirmediğini belirterek yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 34, enflasyon beklentisini ise yüzde 29 olarak koruduğunu açıkladı.

Cibre, Orta Doğu'daki savaşın ağustos sonuna kadar sürmesi ve enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde bu tahminlerini revize edebileceğini ifade etti.

Hakan Kara: Faiz indirimi hâlâ masada

Eski TCMB Başekonomisti Hakan Kara da karar metninde iç talepteki zayıflamanın daha belirgin şekilde ifade edilmesine dikkat çekti.

Kara, "TCMB faizi değiştirmedi. Metinde iç talepteki zayıflamanın belirginleştiği ifade edildi. Yani faiz indirimi halen masada, ama jeopolitik izin verirse." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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