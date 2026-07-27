Fed'de faiz beklentisi değişti! Ekonomistlerden dikkat çeken tahmin

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Fed'in faiz politikasına ilişkin belirsizlik sürerken, ekonomistlerin beklentileri ile verilerin işaret ettiği tablo ayrışıyor.

Şubat ayından bu yana ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin jeopolitik gerilimler, Fed'in güvercin para politikası uygulayacağına yönelik tahminleri tersine çevirmiş, verilerin enflasyonist baskıların endişe edildiği kadar etkili olmadığını ortaya koyması da Fed'in sıkı para politikası uygulayacağına dair ihtimalleri zayıflatmıştı.

Ancak çatışmaların tekrar başlaması ve petrol fiyatlarının 100 dolar seviyelerini görmesi, bankanın faiz artırabileceğine dair endişelerin yeniden yükselmesine neden oldu. Uzmanlar, enflasyonist etkilerin hala sınırlı olduğunu ve gümrük tarifelerinin de zaten fiyatlara yansımış olduğunu belirterek, Fed'in yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğini öngörüyor.

Temel senaryo faizlerin sabit kalması

ABN Amro Ekonomik Modelleme Sorumlusu ve Kıdemli ABD Ekonomisti Rogier Quaedvlieg, Fed'in temmuz toplantısında faizleri değiştirmesini beklemediklerini belirtti. Quaedvlieg'e göre Fed'in önünde iki temel senaryo bulunuyor. İlk senaryoda enflasyon kontrol altında kalıyor ve faizler sabit tutuluyor. Diğer senaryoda ise enerji fiyatları ve yapay zeka yatırımlarının talebi artırmasıyla enflasyon daha kalıcı hale geliyor ve ilave sıkılaşma ihtimali gündeme geliyor.

ABN Amro'nun temel beklentisi faizlerin yıl sonuna kadar sabit kalması yönünde olsa da, banka eylül toplantısını olası bir faiz artışı açısından tamamen masadan kaldırmıyor.

Tarifelerin etkisi sınırlı

Quaedvlieg, yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifelerinin mevcut vergi yapısından önemli ölçüde farklı olmadığını belirterek, bu nedenle enflasyonda ilave ve güçlü bir yükseliş beklemediklerini ifade etti.

Bununla birlikte, İran çevresindeki jeopolitik gerilimin uzun süre devam etmesi halinde enerji fiyatlarının Fed üzerindeki baskıyı artırabileceği uyarısında bulundu.

Faizler gelecek yaza kadar değişmeyebilir

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley de enflasyonun yavaşlamasının Fed'i şahin politikalardan uzak tuttuğunu ifade etti.

Haziran ayında Fed'in şahin bir tutum sergilemesinin ardından enflasyonun yavaşlaması ve istihdam verilerinin zayıf gelmesinin piyasaların Fed'in olası faiz artışlarına ilişkin beklentilerini azalttığını dile getiren Knightley, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fed, sonunda faiz artışı yapıp yapmayacağı konusunda tam olarak ikiye bölünmüş durumda. Bankada dokuz üye faiz artışı olacağını düşünürken, dokuz üye ise faizlerin sabit kalacağını öngörmektedir. İstihdam artışının ılımlı seyri ve enflasyon baskılarının hafiflemesi göz önüne alındığında, biz de politikayı sabit tutacağını öngören dokuz üyenin görüşüne katılıyoruz. Bu nedenle, Fed'in önümüzdeki yaza kadar politika faiz oranlarının sabit kalacağını öngörmeye devam ediyoruz."