Ayçiçeğinde ‘altın yıl’ fiyatları dizginleyecek

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Geçmiş yıllarda yaşa­nan kuraklık, ayçiçe­ği üretiminde verim ve rekoltede önemli kayıp­lara yol açmıştı. Ancak bu yıl yüksek yağışların etkisiyle ayçiçeğinde adeta “altın yıl” yaşanıyor ve yaklaşık 2 mil­yon ton olarak beklenen re­koltenin piyasada fiyatları dizginleyeceği tahmin edili­yor. Diğer yandan, uzun süre­dir geriden gelen raf fiyatla­rının dengeye ulaşmasıyla birlikte zincir marketler ken­dilerine ait private label mar­kalı 5 litrelik ayçiçeği yağını 469 liradan satışa sunuyor. Yılın ilk hasadı Çukurova’da başlarken, bölgede dönüm ba­şına 250 ile 350 kilogram ara­sında çekirdek verimi elde edilmesi bekleniyor.

Alım fiyatı daha açıklanmadı

Ayçiçeği üretiminde “al­tın yıl”ı DÜNYA’ya değerlen­diren Kadooğlu Yağ Ticaret Müdürü Muzaffer Yıldırım, geçen yıl 1,1 milyon ton olan çekirdek üretiminin, bu yıl 1 milyon 750 bin ile 2 milyon ton arasında gerçekleşmesi­nin beklendiğini söyledi. Yıl­dırım, Çukurova bölgesinde önceki yıllara kıyasla gözle görülür bir artış yaşandığı­nı bildirdi. Geçen yıl Adana bölgesinde 110 bin ton ayçi­çek çekirdeği üretildiğini ha­tırlatan Yıldırım, “Bu yıl ra­hatlıkla 200 bin ton çekirdek üretimi gerçekleşir. Sade­ce Çukurova’da 90 bin ton­luk bir artış söz konusu. Öte yandan, geçen yıl yağ verim­liliği de oldukça düşüktü; ran­dıman yüzde 34-35 seviyele­rinden açılıp ortalama yüzde 38 ile kapanmıştı. Bu sene ha­sat yeni başladı ve ilk biçilen ürünlerde randıman oranı yüzde 39 seviyesinde bulu­nuyor. Çukurova’da sezonun ortalama yüzde 41-42 randı­manın üzerinde kapanaca­ğını öngörüyoruz. Çekirdek iç piyasasında fiyatlar he­nüz oturmadı ve sanayicile­rin alım fiyatları açıklanma­dı” dedi.

Türkiye aylık 110 bin ton ayçiçeği yağı tüketiyor

Türkiye’nin aylık yaklaşık 110 bin ton ayçiçeği yağı tü­kettiği bilgisini veren Yıldı­rım, bunun da yıllık ortalama 1 milyon 350 bin ile 1,5 milyon ton arasında ham yağa denk geldiğini açıkladı. Bu tüketim miktarının yaklaşık 3,5 mil­yon ton ayçiçeği çekirdeğine karşılık geldiğini vurgulayan Yıldırım, “Biz bu yıl 2 milyon ton çekirdek üretsek dahi ge­riye kalan ihtiyacımızı yurt dışından karşılayacağız. Nite­kim Resmî Gazete’nin 4 Tem­muz 2026 tarihli sayısında ya­yımlanan karara göre, 11 Ocak 2027 - 31 Mayıs 2027 tarihle­ri arasında yapılacak ithalat­ta gümrük vergisi; yağlık ayçi­çeğinde yüzde 27 yerine sıfır (%0), ham yağda ise yüzde 36 yerine yüzde 20 olarak uygu­lanacak. Bu karar ile 1 milyon 250 bin ton ayçiçeği tohumu veya bunun karşılığı olan 500 bin ton ham ayçiçeği yağı itha­latı için tarife kontenjanı açıl­dı. Böylece bu yıl, geçen yıldan farklı olarak kontenjanda 100 bin tonluk bir artışa gidildi. Türkiye, hem kendi ürettiği hem de yurt dışından tedarik edeceği ürünle, doğru tahsis oranı sayesinde herhangi bir arz sıkıntısı çekmeden ihtiya­cını tam anlamıyla karşılaya­cak düzeye ulaşmış oldu” diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna’da 5 milyon ton artışı bekleniyor

Dünyada en çok ayçiçeği üreten iki ülkenin Rusya ve Ukrayna olduğunu belirten Yıldırım; geçen yıl Rusya’da 16 milyon ton olan çekirdek üretiminin bu yıl 19 milyon tona, Ukrayna’da ise 10,5 mil­yon ton olan üretimin bu yıl 13 milyon tona yükselmesi­nin beklendiğini aktardı. Yıl­dırım, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Avrupa’da Bulgaristan, Almanya ve Moldova’nın top­lam ayçiçek çekirdeği üreti­mi geçen yıl 9 milyon ton se­viyesindeydi; bu yıl ise 10,5 milyon ton bekleniyor. Tür­kiye, son yıllarda çekirdek it­halatını genel itibarıyla Mol­dova, Romanya ve Bulgaris­tan’dan gerçekleştiriyordu; bu yıl söz konusu ülkelere Arjantin de eklendi. Rusya ve Ukrayna ise genel olarak çekirdeği işleyerek yağa dö­nüştürüyor. Fakat son iki haf­tadır ticari gemilere yapılan saldırılar jeopolitik nedenle her iki ülkenin limanları şu anda kapalı durumda. Liman­ların açılmasında yaşanacak bir gecikme, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ihracatımızı sekteye uğratabilir. Nitekim ham ay­çiçek yağının ton fiyatı iki hafta önce 1.420 dolarken, bugün 1.450 dolar seviyele­rine yükseldi. DİR kapsamın­daki ithalatta olası bir aksa­ma, ihracat pazarlarımızda kayıplara yol açabilir. Ancak bu durumun geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz”

Türkiye, ham yağı katma değere dönüştürerek ihraç ediyor

Türkiye’nin dünyada en çok ayçiçek yağı ithal ve ihraç eden ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Muzaffer Yıldırım, ham yağın ithal edilip yurt içinde rafine edilerek katma değerli ürüne dönüştürüldüğünü ve ardından ihraç edildiğini vurguladı. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) verilerine göre, bu yılın ilk 5 ayında ham ayçiçeği yağı ithalatı yüzde 3 gerileyerek 532 bin 370 tona düştü; bu ithalat için 734 milyon 737 bin dolar ödendi. Ayçiçeği çekirdeği ithalatı ise yüzde 29,5 artışla 817 bin 219 tona yükselirken ödenen tutar 573 milyon 752 bin dolar oldu. Aynı dönemdeki ihracat verilerinde ise belirgin bir artış yaşandı. Rafine ayçiçek yağı ihracatı yüzde 18,13 artarak 385 bin 946 tona ulaştı ve 631 milyon 285 bin dolar gelir sağlandı. Ham ayçiçeği yağı ihracatı ise yüzde 8,43 artışla 76 bin 577 ton olarak gerçekleşirken, karşılığında 106 milyon 128 bin dolarlık ihracat yapıldı.