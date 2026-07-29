Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Kevin Warsh saat kaçta açıklama yapacak?

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Fed faiz kararı için heyecanlı bekleyiş... Ülke merkez bankaları, ekonomistler, yatırımcılar karar odaklanmış durumda... Bugün Amerikan Merkez Bankası'nın yapacağı hamle merak edilirken tarih ve saat araştırılıyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusunun yanıtı...

Fed faiz ne zaman, saat kaçta açıklanıyor?

Amerikan Merkez Bankası faiz kararı bu akşam açıklanacak. Karar kamuoyuna saat 21.00'de duyurulacak. Kevin Warsh saat 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Fed faiz artıracak mı?

29 Temmuz 2026 Salı günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 32,1'i 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 67,9''u ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.