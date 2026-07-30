Son dakika... Etimesgut Belediyesi'ne operasyon: Başkan Erdal Beşikçioğlu gözaltında
Son dakika... Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Mart ayında da operasyon düzenlenmişti
Etimesgut Belediyesi, daha önce de benzer bir soruşturma kapsamında gündeme gelmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile belediye iştiraki ETİMKENT AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlük iddiaları üzerine "zimmet" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyonun ardından açıklama yapan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, soruşturmanın belediyenin kendi başvurusu üzerine başlatıldığını belirterek, sürecin siyasi bir operasyon olmadığını ifade etmişti.