Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı! Gelecek Partisi feshedildi
Son dakika gelişmesi... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyaseti bıraktığını açıkladı. Davutoğlu, yaptığı açıklamada Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sona erdirildiğini ve partinin feshedildiğini bildirdi.
Davutoğlu, yayımladığı "Yarının Türkiye'si İçin" başlıklı yazılı bildiriyle parti siyasetinden çekildiklerini ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını bildirdi.
Davutoğlu, "Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.