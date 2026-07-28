Son depremler: Çanakkale'de deprem mi oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberin göre, Ege Denizi'nde saat 22.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale, Balıkesir gibi illerden de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son dakika deprem bildirimine göre, Ege Denizi'nde saat 22.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale, Balıkesir gibi illerden de hissedildi.

Depremin derinliği 7 km olarak belirtildi.

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Resim : 1

Kaynak: HABER MERKEZİ
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