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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Siyasetle ilgilenen milyonlarca vatandaş bu soruya cevap arıyor. Gözler sürekli olarak Mansur Yavaş'ta... Yavaş'ın her açıklaması dikkatle takip ediliyor. İşte son durum...

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçti mi, geçecek mi?

Manssur Yavaş henüz Yeni Parti'ye katılmış değil. Yakın zamanda Yavaş'ın kararını duyurması bekleniyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Halk TV'de katıldığı programda Mansur Yavaş ile ilgili şu sözleri sarf etti:

"Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki davada karar çıkacak. Zeydan Başkan ile arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar."