Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman? Slovenya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları'ndan sonra Filenin Efeleri de tarih yazmak istiyor. FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye çeyrek finalde Slovenya ile karşılaşacak. Milyonlar bu maçı beklerken sıkça gelen soru "Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman" oluyor.
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı. Filenin Efeleri, Slovenya'yı yenip yarı finale çıkmak istiyor. Peki, Slovenya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Efeleri maçı ne zaman?
Finaller, Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız Slovenya ile 29 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da oynayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının üçüncü maçında Slovenya'ya 3-1 mağlup olmuştu.