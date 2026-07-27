YKS 2026 tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? Üniversite tercih tarihi ve kılavuzu...

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Üniversite tercihleri için yüz binler heyecanla bekliyor. Hayalindeki üniversitede okumak isteyen adaylar bir an evvel tercih yapmak isterken bugün özellikle "YKS 2026 tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor" sorusu yoğun şekilde geliyor.

2026 üniversite tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 YKS tercihleri bu yıl 29 Temmuz'da başlıyor ve 10 Ağustos'ta sona eriyor. Öte yandan ÖSYM bilgilendirme amaçlı YKS kılavuzunu da yayımladı.

Kılavuzu incelemek için tıklayınız

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.