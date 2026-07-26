Faik Öztrak, CHP Grup Başkanı seçildi

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), Özgür Özel'in partiden istifasıyla boşalan Grup Başkanlığı için milletvekilleri sandık başına gitti. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında yapılan seçimde yeni grup başkanı Faik Öztrak oldu.

Seçimin ilk turunda Gürsel Erol 19, Faik Öztrak ise 18 oy aldı. İkinci turda dengeler değişirken, Öztrak 21 oy alarak öne geçti, Erol ise 17 oyda kaldı. İkinci turun ardından Gürsel Erol yarıştan çekilince Faik Öztrak, CHP'nin yeni Grup Başkanı olarak belirlendi.