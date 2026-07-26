Meteoroloji'den kritik uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Marmara'nın doğusu, Akdeniz'de Mersin hariç bölge geneli, İç Anadolu'da Karaman dışındaki iller, Karadeniz'de Bayburt hariç tüm bölge ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Rüzgarın ise yurdun büyük bölümünde kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da ise güney ve güneybatı yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

Sel ve fırtınaya karşı uyarı

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İstanbul'da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, en yüksek sıcaklığın 26 derece olması öngörülüyor. İzmir'de 33, Ankara'da 24, Antalya'da ise 37 derece sıcaklık bekleniyor. Karadeniz kıyılarında ise yağışların yer yer kuvvetli etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.