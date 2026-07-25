ÖSYM tarafından EKPSS tercihleri başlatıldı mı, ne zaman başlıyor?

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EKPSS tercih tarihi uzun zamandır engelli memur adaylarının gündeminde... ÖSYM'nin resmi ve sosyal medya hesapları sık sık kontrol ediliyor. Öte yandan arama motorlarına sıklıkla "EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak" sorusu yöneltiliyor.

2026 EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor?

ÖSYM'den 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü de EKPSS tercihleri ile ilgili bir duyuru gelmedi.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.