Tarım Bakanlığı duyurdu: Ünlü peynir markasının ürünleri toplatılıyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kamuoyunda yer alan haberler üzerine Tahsildaroğlu markalı 'Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir' hakkında resmi açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 16 Haziran 2026 tarihinde Alo 174 Gıda Hattı'na yapılan başvurunun ardından, ertesi gün söz konusu ürünün satışta bulunduğu işletmede resmi denetim gerçekleştirildi.

Laboratuvar analizinde uygunsuzluk tespit edildi

Denetim kapsamında şikâyete konu üründen alınan numuneler Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde analiz edildi. Yapılan incelemeler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine üretici işletmeye idari para cezası uygulanırken, ilgili ürünlerin imha edilmek üzere piyasadan toplatıldığı bildirildi.

Benzer ürünler de incelemeye alındı

Bakanlık ayrıca ilgili işletmeye yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını açıkladı. İşletmenin ürettiği benzer ürünlerden de numuneler alındığı, analiz sürecinin devam ettiği belirtilirken, yeni uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.