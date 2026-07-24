YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite tercihleri hangi tarihte başlayacak?

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2026 YKS sonuçları 21 Temmuz'da açıklandı. Sonuç ilanı ile birlikte akıllardaki konu tercihler... Yüz binlerce kişi sabırsızlıkla işlemlerin erişime açılmasını beklerken "YKS tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu artıyor.

2026 YKS tercihleri ne zaman, hangi gün başlıyor?

2026 YKS tercih tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.

2026-YKS: Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı.

Kılavuzu incelemek için tıklayınız

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.