4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı hangi tarihte yatıyor? Belli oldu!

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4C emekli henüz zamlı maaşlarını almadı. Emekli sandığı kapsamındaki emekliler zam farkı için de bekleyiş içerisindeydi. Günlerdir beklenen haber bugün geldi. SGK tarihleri belirledi. Peki, emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu bugün saat 11.49'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada "4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2026 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 24 Temmuz 2026 tarihinde yapılacaktır" diye belirtti.

Memur maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur maaş farkı ile ilgili bir bilgi geçilmedi. Memur maaş farklarının temmuz ayı sonunda hesaplara geçmesi bekleniyor.