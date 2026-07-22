Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım ilanı yayımlandı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alımı yapacak. On binler başvuru için sabırsızlanırken yeni bir gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Her gün sıkça gelen soru "Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman" oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman?

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığından bir duyuru yayımlanmadı. Bekleyiş devam ederken beklentiler bu hafta bitmeden başvuru tarihlerinin yayımlanacağı yönünde...

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Kadro ve branş dağılımı şöyle:

645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita (alan) mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi ve 5 kimyager.