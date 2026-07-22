İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu? Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?

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İbrahim Tatlıses uzun zamandır ekranlarda görünmüyor. Tatlıses'in hayranları sanatçı ile ilgili bilgi almak istiyor. Bugün yine birtakım iddialar ortaya atılırken vatandaşlar gerçeği öğrenmek için "İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu" diye soruyor.

İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses ile ilgili "öldü" iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Tatlıses yaşıyor ve fizik tedavisi görüyor.

En son geçen ay açıklama yapan Tatlıses, tedavisinin iyi gittiğini belirtmiş "Süperim" diyerek sağlık durumuna ilişkin olumlu mesaj vermişti.