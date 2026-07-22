AB’nin Rusya paketinde LNG düğümü

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Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri, Rusya’ya yönelik 21’inci yaptırım paketinde uzlaşma sağlamak için yeniden masaya oturdu. Paketin merkezinde Rus bankaları, kripto para ağları, enerji gelirleri ve askerî üretim zinciri bulunuyor.

Yunanistan, Rus LNG yüklerinin üçüncü ülkelere taşınmasını sınırlayacak maddeye karşı çıkıyor. Atina’nın itirazı, yaklaşık 215 kişi ve kuruluşu kapsayan paketin kabulünü geciktiriyor.

Yunanistan LNG maddesine direniyor

Atina yönetimi, Rus sıvılaştırılmış doğal gazının üçüncü ülkelere taşınmasına yönelik yasağın Moskova’nın gelirlerini azaltmayacağını savunuyor. Yunanistan’a göre yükler Avrupa merkezli şirketlerden alınarak Çin, Japonya veya ABD bağlantılı taşıyıcılara kaydırılabilir.

Yunan armatörleri Avrupa’nın LNG taşıyıcı pazarında belirleyici ağırlığa sahip. Ülke, küresel pazarda Japonya, Çin ve ABD ile rekabet ediyor. Atina bu nedenle yaptırımların Rusya’yı hedef alırken Avrupa denizcilik sektörünün payını rakiplerine bırakmamasını istiyor.

94 finans kuruluşu listede

Yeni yaptırım paketinde 94 finans kuruluşu bulunuyor. Bunların 90’a yakını banka olarak faaliyet gösteriyor.

Paket kabul edilirse yaptırım kapsamındaki Rus bankalarının toplam sayısı 100’ü aşacak. Rusya’nın uluslararası bağlantısı bulunan 213 kredi kuruluşunun yarısından fazlası böylece Avrupa Birliği kısıtlamalarıyla karşılaşacak.

Avrupa Birliği, listelenen bankaların Avrupa ile doğrudan bağlantılarının zaten sınırlı olduğunu değerlendiriyor. Yeni yaptırımların asıl amacı, üçüncü ülkelerdeki şirketleri ve bankaları bu kuruluşlarla çalışmaktan caydırmak olacak.

Kripto ve drone ağı hedefte

Rusya’nın büyük bankaları 2022 yılında SWIFT sisteminden çıkarılmıştı. Rus şirketleri daha sonra küçük ve bölgesel bankalar ile kripto para ağlarını kullanarak ticaret ve ödeme akışlarını sürdürdü.

21’inci paket, yaptırımların çevresinden dolaşmak için kullanılan bu kanalları daraltmayı hedefliyor. Kripto platformları, ödeme ağları ve Rus finans sistemiyle bağlantılı üçüncü ülke kuruluşları yeni işlem yasaklarıyla karşılaşabilir.

Taslakta yaklaşık 40 drone üreticisi ve bağlantılı kuruluş da yer alıyor. Petrol tüccarları, rafineriler ve Rus askerî üretim zincirine parça sağlayan şirketler de paketin hedefleri arasında bulunuyor.

Bankacılık krizi uyarısı

Bir Avrupa ülkesinin istihbarat servisi tarafından hazırlanan raporda, Rus bankacılık sisteminin sert bir kriz riski taşıdığı belirtildi. Rapora göre bankalara yönelik yeni kısıtlamalar Rus ekonomisinde ani bir finansal şok yaratabilir.

Rus yetkililer ise bankacılık krizinin yaklaştığı yönündeki değerlendirmeleri reddediyor. Moskova, finans sisteminin yaptırımlara uyum sağladığını ve alternatif ödeme kanallarının çalışmayı sürdürdüğünü savunuyor.

Avrupa Birliği, banka listesini genişleterek Rus şirketlerinin dış ticareti finanse etmesini zorlaştırmayı amaçlıyor. Kısıtlamaların üçüncü ülkelerde daha güçlü uygulanması, paketin etkisini belirleyecek ana unsur olacak.

Petrol tavanında 23 Temmuz eşiği

Avrupa Komisyonu, Rus petrolü için uygulanan varil başına 44,10 dolarlık fiyat tavanının altı ay boyunca sabit tutulmasını önerdi. Mevcut tavan geçen yıl 60 dolardan düşürülmüş ve piyasa fiyatlarına bağlı hareket eden dinamik bir sisteme dönüştürülmüştü.

Avrupa Birliği temsilcileri fiyat tavanını geçici olarak 23 Temmuz’a kadar değiştirmeme kararı aldı. Yeni uzlaşma sağlanamazsa tavanın nasıl uygulanacağı yeniden tartışmaya açılacak.

Normal takvimde yapılacak fiyat güncellemesi, Orta Doğu savaşı nedeniyle yükselen küresel petrol fiyatlarını dikkate alacaktı. Tavanın yükselmesi Rusya’nın petrol satışlarından daha fazla gelir elde etmesine yol açabilecekti.

Enerji gelirleri merkezde

Avrupa Birliği, Rusya’nın savaş ekonomisini finanse eden petrol ve doğal gaz gelirlerini sınırlamaya çalışıyor. Gölge filo, üçüncü ülke tüccarları, deniz sigortası ve tanker hizmetleri son yaptırım paketlerinin ana hedefleri arasında yer aldı.

Nisan ayında kabul edilen 20’nci paket, 46 gemiyi daha liman ve hizmet yasağı kapsamına aldı. Yaptırım uygulanan gölge filo gemilerinin toplam sayısı 632’ye yükseldi.

Aynı paket, Rus LNG tankerlerine bakım ve hizmet verilmesini de sınırladı. Ocak 2027’den itibaren Rus şirketlerine Avrupa Birliği LNG terminallerinde hizmet sunulması yasaklanacak.

Uzlaşma için süre daralıyor

21’inci yaptırım paketinin kabul edilmesi için 27 üye ülkenin tamamının onayı gerekiyor. Yunanistan’ın yanı sıra Avusturya da önceki görüşmelerde paketin bazı bölümlerine farklı gerekçelerle itiraz etti.

Avrupa Birliği liderleri haziran ayında paketin hızla kabul edilmesi çağrısı yapmıştı. Liderler, Rusya’nın enerji gelirlerinin azaltılmasını, gölge filonun iş modelinin zayıflatılmasını ve bankacılık sistemindeki açıkların kapatılmasını istemişti.

Büyükelçilerin yapacağı görüşmelerde LNG taşımacılığına ilişkin istisnalar ile petrol fiyat tavanının süresi belirleyici olacak. Uzlaşma sağlanamazsa paketin kararı yaz tatili sonrasına kalabilir ve mevcut petrol tavanı için yeni bir geçici düzenleme gerekebilir.