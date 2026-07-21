Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi: İki kritik uyarı peş peşe geldi

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ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in yayımladığı son değerlendirmede, Orta Doğu'da yeniden yükselen askeri tansiyonun petrol fiyatlarını yukarı taşıdığı ve bunun Türkiye ekonomisi açısından önemli riskler oluşturduğu ifade edildi.

Rapora göre Türkiye, Güney Afrika, Mısır ve İsrail ile birlikte Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler ile enerji fiyatlarındaki dalgalanmalardan en fazla etkilenen CEEMEA (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ülkeleri arasında gösterildi.

Enflasyon ve faiz süreci için kritik uyarı

Analizde, enerji maliyetlerindeki artışın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarını zorlayabileceği ve dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunan ekonomistler de yükselen maliyet baskılarının faiz indirim sürecinin yeniden başlamasını geciktirebileceğine işaret etti.

Faiz artışı ihtimali de gündemde

Raporda, petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra döviz kurunda yeniden oluşabilecek baskılar, küresel risk iştahındaki zayıflama veya iç talebin beklenenden güçlü seyretmesi gibi gelişmelerin yalnızca ilk faiz indirimini ertelemekle kalmayabileceği belirtildi. Bu koşulların, gerektiğinde yeniden parasal sıkılaştırma yani faiz artışı ihtiyacını da gündeme getirebileceği ifade edildi.

Erken faiz indirimi için hangi şartlar gerekiyor?

Morgan Stanley analistleri, faiz indirimlerinin daha erken veya daha güçlü şekilde başlayabilmesi için bazı ekonomik göstergelerde iyileşme gerektiğini belirtti.

Analize göre aylık enflasyondaki düşüşün hız kazanması, döviz kurunda kalıcı istikrarın sağlanması ve ekonomik büyümenin daha belirgin şekilde yavaşlaması halinde TCMB'nin politika alanının genişleyebileceği ve daha kapsamlı bir faiz indirim sürecinin mümkün olabileceği kaydedildi.