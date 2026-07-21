KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama sonuç tarihi belli mi?
KPSS-2026/1 tercihleri 16 Temmuz'da sona erdi. Bugün itibarıyla işlemlerin üzerinden 5 gün geçti. Adaylar sonuç tarihine ulaşmak istiyor. Gün geçtikçe "KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor. İşte sonuç için muhtemel tarih...
KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Yüz binlerce kişi tercihini yaptı ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlendi. Bugün yine en çok gelen sorulardan biri "KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
ÖSYM, KPSS-2026/1 tercih sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme geçmedi. KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Süre hesap edildiğinde bu dönemki sonuçların 29 Temmuz'da açıklanması beklenir.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.