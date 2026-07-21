KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama sonuç tarihi belli mi?

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KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Yüz binlerce kişi tercihini yaptı ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlendi. Bugün yine en çok gelen sorulardan biri "KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

KPSS-2026/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

ÖSYM, KPSS-2026/1 tercih sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme geçmedi. KPSS-2025/2 tercihleri 18-25 Aralık tarihlerinde alınmış sonuçlar 7 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Süre hesap edildiğinde bu dönemki sonuçların 29 Temmuz'da açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.