2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor? Üniversite tercih kılavuzu yayımlandı mı?

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YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih tarihleri gündem oldu. Milyonlar sonuçlarına göre bir tercihte bulunacak. Adayları yine tatlı bir telaş sararken sık sık "2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor" diye soruluyor.

2026 YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

2026 YKS tercih tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek" dedi.

2026 YKS tercih kılavuzunun da 29 Temmuz tarihinde yayımlanması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.