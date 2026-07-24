Son dakika... Özgür Özel, 91 milletvekili ile birlikte CHP'den istifa etti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mutlak butlan kararı sonrası CHP yönetiminden uzaklaştırılan Özgür Özel, kurultay tartışmaları devam ederken başkanlık ettiği son CHP Meclis toplantısında bir veda konuşması yaparak, yeni parti bir kuracaklarını duyurmuştu.

Bugün CHP'den resmen istifa eden Özel ve beraberindeki 91 milletvekilli, YENİ Parti için ilk somut adımı attı. Sabah saatlerinde YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesini de imzalayan Özel, “Vatana, millete ve hepimize hayırlı olsun.” dedi.

YENİ Parti'nin logosu belli oldu

Öte yandan Özgür Özel, X hesabından CHP ile ilgili ayrıntıları kaldırırken YENİ Parti için hazırlanan görseli de paylaştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile çiftçilerin yer aldığı görselde "Köylü milletin efendisidir" ifadesinin yer aldığı görüldü.

CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin imzasıyla YENİ Parti'nin kuruluş dilekçesi de bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek.

Özel liderliğinde YENİ Parti

İddiaya göre İçişleri Bakanlığı'na öncelikle "Yeni Parti" adıyla başvuru yapılacak. Bu ismin kullanılamaması ihtimaline karşı ise "Değişim Partisi" dahil iki alternatif isim için de hazırlık yapıldı.

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, YENİ Parti'nin binası için de ön anlaşma yapıldığını açıkladı. Emre, partinin resmi kuruluşunun ardından adresin bildirileceğini, ilk kira ödemesinin ise ekim ayında bağışlarla karşılanmasının planlandığını söyledi.