İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den 'YENİ Parti' mesajı

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İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sanchez, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti.

Sosyalist Enternasyonal'in X hesabından Sanchez'in imzasıyla yayımlanan mesaj, "Sevgili Özgür" hitabıyla başladı.

YENİ Parti'nin kurulmasıyla mücadelenin sürdürülmesi kararını değerlendiren Sanchez, bu adımın atılmasının kolay olmadığını belirtti.

Kararı "cesur" ve "umut verici" olarak nitelendiren Sanchez, Sosyalist Enternasyonal'in yeni süreçte de yakın iş birliğine devam edeceğini kaydetti.

Sanchez'in mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Özgür,

Sosyalist Enternasyonal olarak demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü yönündeki çabalarınızı her adımda aktif bir dayanışmayla yakından takip ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapsedilmesi, partinizin seçtiği diğer birçok belediye başkanının tutuklanması ve son olarak geçmiş kongrelerin tüm demokratik kararlarını geçersiz kılan ‘mutlak butlan'la birlikte çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldınız.

Tüm bu zorlu anlarla cesaretle yüzleşmeye çalışıp ortak çıkarı her zaman kişisel çıkarın üzerinde tuttunuz.

Sadece meşru biçimde seçilmiş temsilcilerinizin değil, aynı zamanda tabanın da talebi doğrultusunda, Yeni Parti'nin kurulması yoluyla mücadelenizi sürdürme kararını almanın ne kadar zor olduğunu anlıyoruz. Güçlü bir lider olarak, temel ilkelerin ihlal edildiği bu dönemin bir atılım yapmak için tam zamanı olduğunu hissettiniz.

Şüphe yok ki bu cesur karar umut veriyor ve ortak değerlerimiz için mücadele eden herkesi harekete geçiriyor.

Örgüt olarak daha önce kararlaştırdığımız üzere, bu yeni ve umut vadeden girişimde yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."