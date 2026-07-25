Yüz binlerce kişi 2026-AGS ve 2026-ÖABT sınavı oturumuna katılacak. Adaylar uzun bir çalışmanın meyvelerini toplamak istiyor. Sınava sayılı saatler kaldı ve sıklaşan soru "2026-AGS ve 2026-ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor" oluyor.

2026-AGS sınav tarihi ve saati...

26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026-AGS saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2026-ÖABT sınavı ve saati...

26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026-ÖABT ise saat 14.45'te gerçekleşecek. Adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.